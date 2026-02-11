Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор назвал самые востребованные профессии в Краснодарском крае

В регионе создали условия для быстрого трудоустройства жителей.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отчитался о результатах модернизации региональной службы занятости в рамках национального проекта «Кадры». В 2025 году программой было охвачено 44 отделения центра «Работа России» по всему региону.

— Программа модернизации службы занятости стартовала в 2025 году. За это время более 82 тысяч жителей обратились за помощью в поиске работы, из них свыше 63 тысяч трудоустроились, — заявил Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что на сегодняшний день в базе центра открыто 57 тысяч вакансий. Особо востребованы квалифицированные рабочие специальности — электрогазосварщики, бетонщики, каменщики, повара и водители, а также медики и педагоги.

— Все жители края могут получить комплексные услуги и помощь персонального карьерного консультанта, который учитывает жизненную ситуацию соискателя.

отметил Кондратьев

Одним из результатов модернизации стало открытие современного филиала кадрового центра в Славянском районе. В новом помещении создано восемь функциональных зон, включая пространство для цифровых сервисов, переговорную для работодателей, конференц-зал на 30 мест, кабинет психолога и детский уголок. Все помещения адаптированы для маломобильных граждан.

Работы проводились в рамках регионального проекта «Управление рынком труда». За счет краевого бюджета выполнен капитальный ремонт инженерных систем, федеральные средства направлены на оснащение центров современным оборудованием. По данным пресс-службы администрации, это позволит к концу 2026 года сократить время трудоустройства через службу занятости на 25%.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше