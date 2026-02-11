В России, Узбекистане и еще нескольких странах введут единый стандарт сертификации халяль

«Сегодня принято решение в ближайшие месяцы разработать регламент для признания сертификатов стран-участников Евразийского союза “Халяль”. Это сделано по просьбе производителей, бизнеса, чтобы снизить издержки, чтобы, например, экспортер из Казахстана один раз получил сертификат “халяль” у себя на родине и мог продавать эту продукцию в России или других странах Союза без дополнительной сертификации на месте. То же самое — для российских производителей», — сказал Газизов.