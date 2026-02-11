В России, Узбекистане и еще нескольких странах введут единый стандарт сертификации халяль

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В ближайшие месяцы планируется разработка регламента, который позволит взаимно признавать продукцию из России, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Монголии халяльной, то есть соответствующей исламским нормам.
Об этом рассказал РИА Новости генеральный директор Международного центра по стандартизации и сертификации «Халяль» при Духовном управлении мусульман Российской Федерации (МЦСиС «Халяль») Айдар Газизов.
Эксперт принял участие в работе ХV Международного конгресса «Халяль», который прошел в Москве в рамках 33-й выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2026».
По его словам, принято решение в ближайшее время разработать регламент для признания сертификатов стран-участников Евразийского союза «Халяль». Это позволит снизить издержки: например, казахстанский экспортер сможет получить один сертификат «халяль» дома и продавать продукцию в России и других странах Союза без повторной сертификации, то же касается остальных производителей.
«Сегодня принято решение в ближайшие месяцы разработать регламент для признания сертификатов стран-участников Евразийского союза “Халяль”. Это сделано по просьбе производителей, бизнеса, чтобы снизить издержки, чтобы, например, экспортер из Казахстана один раз получил сертификат “халяль” у себя на родине и мог продавать эту продукцию в России или других странах Союза без дополнительной сертификации на месте. То же самое — для российских производителей», — сказал Газизов.
Он напомнил, что в Евразийский союз «Халяль» входят органы по сертификации продукции «халяль» при духовных управлениях мусульман своих стран — в России, Казахстане, Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане и Монголии.