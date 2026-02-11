Четвертый НПЗ могут построить в области Улытау

«На самом деле сейчас обсуждается несколько вариантов строительства данного завода. Есть вероятность того, что он будет построен в области Улытау. Экспертное сообщество проводит соответствующие расчеты. Поэтому, как только будут известны технические детали, характеристики и локация, об этом будет сообщено дополнительно», — озвучил Кайырхан Туткышбаев.