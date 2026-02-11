Запасы золота Казахстана превысили $55 млрд, валютные резервы падают

«Большая часть прироста международных резервов Казахстана с начала прошлого года обеспечивается за счет роста цен на золото. На начало 2025 года Нацфонд + СКВ составляли $80,8 млрд, на конец января 2026 — $81 млрд. Таким образом, можно сказать, что без этого фактора резервы Казахстана остались бы практически на том же уровне», — прокомментировали статистику аналитики Alatau City Invest.