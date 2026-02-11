Запасы золота Казахстана превысили $55 млрд, валютные резервы падают

Валовые международные резервы (с учетом обязательств Нацбанка) выросли на 9,43%, до $71,5 млрд. Из них активы в свободно конвертируемых валютах уменьшились в январе на 10,61%, до $16,2 млрд, а монетарное золото, наоборот, показало рост на 17,4%, до $55,3 млрд, в том числе благодаря росту рыночной стоимости металла в январе на 9,3%.
За год — с января 2025 года — валютные активы сократились на $5,1 млрд (-24%), а запасы золота увеличились на значительные $29,4 млрд (+114%).
Объем международных активов Нацфонда вырос за месяц на 1,22% — до $64,6 млрд, за год — на 11%.
«Большая часть прироста международных резервов Казахстана с начала прошлого года обеспечивается за счет роста цен на золото. На начало 2025 года Нацфонд + СКВ составляли $80,8 млрд, на конец января 2026 — $81 млрд. Таким образом, можно сказать, что без этого фактора резервы Казахстана остались бы практически на том же уровне», — прокомментировали статистику аналитики Alatau City Invest.
Ранее «Курсив» писал, что в 2025 году Казахстан увеличил свои запасы золота на 57 тонн. Это самый высокий уровень годовых закупок с 1993 года. Среди центральных банков мира Нацбанк занял по объему закупок золота второе место после ЦБ Польши.