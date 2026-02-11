Стройка возле моря в Феодосии — что возводят у стадиона «Динамо»

«Прорабатываем вопрос, изыскиваем средства и способы реализации вообще реконструкции комплекса в целом: спортзалы, гостиничный комплекс, стадион — в планах его огородить хорошим забором, заменить покрытие, сделать беговые дорожки, трибуны, освещение — все это поэтапно, сейчас преждевременно говорить о сроках, но в планах это стоит. Это может быть республиканский или федеральный бюджет — сейчас идет поиск средств», — уточнил замминистра профильного ведомства.