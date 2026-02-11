Ричмонд
Стройка возле моря в Феодосии — что возводят у стадиона «Динамо»

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости Крым. В Феодосии в районе стадиона спортивной базы «Динамо» вблизи устья реки Байбуга началось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса за 100 миллионов рублей. Об этом РИА новости Крым сообщил замминистра спорта Республики Крым Шериф Османов.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Феодосия для государственного бюджетного учреждения “Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике”, — проинформировал замминистра.

По его словам, проектно-изыскательские работы были завершены в прошлом году, в этом — начинается строительство. Объект будет построен до 31 декабря 2026 года, объем средств, предусмотренных на возведение комплекса, — около 100 млн рублей.

«Запроектированное здание размерами почти 40 на 24 метра. Заниматься в нем будут дети разных возрастов. В основном это будет художественная гимнастика, поскольку в Феодосии много детей занимается этим видом спорта и есть потребность», — констатировал Османов.

В перспективе, по его словам, планируется реконструкция спортивной базы «Крым-Спорт» и относящегося к ней стадиона «Динамо».

«Прорабатываем вопрос, изыскиваем средства и способы реализации вообще реконструкции комплекса в целом: спортзалы, гостиничный комплекс, стадион — в планах его огородить хорошим забором, заменить покрытие, сделать беговые дорожки, трибуны, освещение — все это поэтапно, сейчас преждевременно говорить о сроках, но в планах это стоит. Это может быть республиканский или федеральный бюджет — сейчас идет поиск средств», — уточнил замминистра профильного ведомства.

В Феодосии ранее завершили реконструкцию городского стадиона имени Владимира Шайдерова «Кристалл». За счет средств республики обновили трибуны с просторным подтрибунным пространством, где разместили административные и подсобные помещения, комнаты для размещения команд на время игр — душевые, санузлы, комнаты отдыха. Также на территории «Кристалла» появился новый многофункциональный модульный спортзал.