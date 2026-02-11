Раскрыта бухгалтерия екатеринбургского департамента транспорта: вы удивитесь

Данные департамента транспорта Екатеринбурга показывают, что горожане оценили и начали массово использовать экономичную опцию проездных билетов. В январе 2026 года с помощью абонементов было совершено более 1,5 миллиона поездок, на это они потратили 37,7 миллиона рублей. Простой расчет показывает, что средняя стоимость одной поездки для владельцев такого проездного упала до рекордных 25,02 рубля, что является самым низким показателем в стране. При этом стоимость проезда без использования проездного в уральской столице сейчас равняется 42 рублям, что также ниже других мегаполисов.