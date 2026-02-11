Раскрыта бухгалтерия екатеринбургского департамента транспорта: вы удивитесь

«Нашли для вас бухгалтерию Дептранса Екатеринбурга с интересной статистикой. Вот что выяснилось: по состоянию на январь 2026 года на руках у горожан было 25 296 проездных за 1500 рублей», — делится информацией близкий к городской администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
Данные департамента транспорта Екатеринбурга показывают, что горожане оценили и начали массово использовать экономичную опцию проездных билетов. В январе 2026 года с помощью абонементов было совершено более 1,5 миллиона поездок, на это они потратили 37,7 миллиона рублей. Простой расчет показывает, что средняя стоимость одной поездки для владельцев такого проездного упала до рекордных 25,02 рубля, что является самым низким показателем в стране. При этом стоимость проезда без использования проездного в уральской столице сейчас равняется 42 рублям, что также ниже других мегаполисов.
«В феврале жители Екатеринбурга купили уже 33 000 самых выгодных, по приятной цене проездных абонементиков», — сообщает «Екатеринбург. Главное».
«ФедералПресс» сообщал, что введение гибкой системы проездных билетов, наряду с брутто-контрактами, когда перевозчики получают оплату за пройденные километры, а не число пассажиров, легли в основу реформы общественного транспорта в Екатеринбурге.