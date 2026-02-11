Ричмонд
Тарифы на тепло в Калининградской области не вырастут, несмотря на январский скачок счетов

Калининградскую область обойдёт стороной общероссийское повышение тарифов на теплоснабжение, которое должно было начаться с октября 2026 года.

Источник: Янтарный край

Власти региона сохранят действующий уровень платежей, а ФАС способствовала их снижению.

Федеральная антимонопольная служба добилась снижения тарифов по всей стране, исключив из расчётов необоснованные затраты энергокомпаний. В Калининградской области это позволило снизить плату за отопление на 8,11−17,12%.

Ранее в правительстве региона объяснили, что существенный рост счетов за тепло в январе 2026 года связан не с изменением тарифов, а с экстремально холодной погодой и, как следствие, повышенным энергопотреблением. Сейчас ФАС совместно с властями ведёт работу по стабилизации платежей, чтобы избежать резких скачков в будущем.