Тарифы на тепло в Калининградской области не вырастут, несмотря на январский скачок счетов

Ранее в правительстве региона объяснили, что существенный рост счетов за тепло в январе 2026 года связан не с изменением тарифов, а с экстремально холодной погодой и, как следствие, повышенным энергопотреблением. Сейчас ФАС совместно с властями ведёт работу по стабилизации платежей, чтобы избежать резких скачков в будущем.