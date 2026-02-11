КРТ в Петербурге предложили начать с нежилой застройки

Однако при КРТ нежилой застройки тоже могут возникнуть проблемы с собственниками — только не квартир, а земли, складов, офисов и тому подобной недвижимости. Закон позволяет изъять ее под КРТ, но за это надо будет выплатить компенсацию, равную рыночной цене. И тут уже все зависит от проекта. «Расселение» промзоны и гаражей в районе Митрофаниевского кладбища обойдется в шесть миллиардов рублей, но там собираются построить 250 тысяч «квадратов» жилья — в итоге инвестор окажется в плюсе. А вот экономическая целесообразность реновации «Красного треугольника» у экспертов вызывает вопросы: стоимость изъятия дорогой земли и работающего на ней бизнеса будет колоссальной.