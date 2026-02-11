КРТ в Петербурге предложили начать с нежилой застройки

Однако повторный запуск реновации пока ничего для них не изменил. Более того, власти города, девелоперы и эксперты заговорили о том, что гораздо перспективнее развивать территории, на которых вообще никто не живет.
Из-за «сырого» закона о КРТ, принятого в 2022 году, в Северной столице этот механизм ассоциируется в основном с хрущевками. Но помимо жилой застройки он может охватывать нежилые зоны, а также пустующие участки. Как отмечали представители Смольного, в петербургских Правилах землепользования и застройки, утвержденных в декабре, не предусмотрено ни одной территории под комплексное развитие территорий жилых районов. Но в целом для КРТ там кое-что есть.
— Большая часть территорий, которые в ПЗЗ отведены под комплексное развитие, вообще не соответствуют ни одному его типу, — сообщил представитель компании-девелопера Евгений Бондарчук на круглом столе в Агентстве бизнес-новостей. — Формально под развитие жилой застройки можно отнести только территории с индивидуальными домами в Каменке и Усть-Славянке. Есть также две незастроенные зоны — поля у пересечения Красносельского и Киевского шоссе. Но самое интересное — это четыре территории в «сером поясе» города под КРТ нежилой застройки.
Имеются в виду депрессивные земли, на которых нет важных работающих производств и жилых домов, пояснил эксперт. В ПЗЗ Санкт-Петербурга это территории завода «Красный треугольник», участки в районе Зольной улицы и Дальневосточного проспекта, Воскресенского Новодевичьего монастыря и бывшего Митрофаниевского кладбища.
— Фактически три из этих территорий общей площадью около 115 гектаров готовы к запуску КРТ. Тем временем в Москве реализуется большая программа развития именно незастроенных территорий — 4,5 тысячи гектаров. Петербургу до таких масштабов пока далеко. Главный плюс этого типа КРТ — жители его только поддерживают, потому что он не затрагивает их дома, но позволяет навести порядок по соседству с ними, — отмечает Евгений Бондарчук.
Однако при КРТ нежилой застройки тоже могут возникнуть проблемы с собственниками — только не квартир, а земли, складов, офисов и тому подобной недвижимости. Закон позволяет изъять ее под КРТ, но за это надо будет выплатить компенсацию, равную рыночной цене. И тут уже все зависит от проекта. «Расселение» промзоны и гаражей в районе Митрофаниевского кладбища обойдется в шесть миллиардов рублей, но там собираются построить 250 тысяч «квадратов» жилья — в итоге инвестор окажется в плюсе. А вот экономическая целесообразность реновации «Красного треугольника» у экспертов вызывает вопросы: стоимость изъятия дорогой земли и работающего на ней бизнеса будет колоссальной.
— Механизм КРТ содержит гораздо больше рисков для застройщиков, чем для жителей, — поделился мнением адвокат Андрей Кулаков. — Он не предусматривает никакой стабилизации. Пока разрабатывается проект планировки территории, могут поменяться нормативы градостроительного проектирования. Инвестор возьмет территорию, а потом изменятся режим зон охраны или другие параметры — и экономика может «слететь».
Единственным успешным проектом реновации в Северной столице считается расселение старых двухэтажных немецких домов в Колпино, на месте которых появилось комфортное жилье. Первая реновация хрущевок в рамках развития застроенных территорий (РЗТ), запущенная еще в 2008 году, должна быть выполнена уже на 80 процентов. Однако из 22 кварталов полностью расселено только два и еще пять сейчас «активно реализуются», проинформировала директор северо-западного кластера группы компаний Ольга Щилова.
КРТ жилых районов в Петербурге на действующих условиях экономически невыгодно застройщикам.
— Мы столкнулись с целым рядом проблем. Во-первых, программа РЗТ предполагает расселение ста процентов жителей, а не согласие двух третей, как при КРТ. При этом мы должны расселять всех в пределах квартала. Но всегда находятся те, кто не хочет никуда переезжать. Во-вторых, мы сами строим школы, детсады и дороги, при этом заселяемые дома составляют только 45 процентов от того жилья, что можно было бы возвести. И третья проблема — отсутствие стартовых пятен, — перечислила представитель девелопера.
КРТ жилых районов в Петербурге на действующих условиях экономически невыгодно застройщикам, считают специалисты. Между тем изменения в федеральное законодательство, внесенные по инициативе города, не сняли и опасений многих жителей хрущевок, отметила член Общественного штаба по вопросам КРТ Манефа Королева. Так, в качестве главной поправки парламентарии называют возможность переселения в рамках муниципального образования или смежного с ним. Но если взять, например, Большую Охту, то из нее теоретически можно переехать аж за КАД — в «смежное» Полюстрово.
Однако когда-нибудь развивать территории жилой застройки все равно придется, поскольку любые дома ветшают, признали многие участники дискуссии. Поэтому диалог представителей власти и горожан будет продолжен.
ЦИФРА.
5515 хрущевок насчитывается в Петербурге, из них 2543 — панельные.