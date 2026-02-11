Нижегородская мэрия намерена выделить 60 млн рублей на доплаты полицейским

В рамках февральских изменений в городской бюджет эту сумму планируют перенести из непрограммных расходов в программу по адресной поддержке отдельных категорий граждан.
Ранее в мэрии озвучили, что с февраля ежемесячные выплаты до 10 тыс. руб. будут получать сотрудники полиции, исполняющие обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Согласно постановлению администрации, на доплаты могут претендовать следующие категории сотрудников УМВД по Нижнему Новгороду и ОМВД «Кстовский»: участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, инспекторы по осуществлению административного надзора, сотрудники патрульно-постовой службы полиции, сотрудники ГИБДД.
Как писал «Ъ-Приволжье», с 2023 года доплаты отдельным категориям силовиков ввели на региональном уровне.