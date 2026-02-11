Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Западный обход Краснодара реконструируют к 2028 году

В 2026 году в Краснодаре начнут реконструкцию ключевого участка Западного обхода.

Источник: Новая Кубань

Его длина более 3 километров. Работы охватят отрезок с 17-го по 20-й километр трассы — от ТЦ «Лента» до развязки на улице Дзержинского. Полностью обновленная дорога обеспечит бесперебойный подъезд к городу с западной стороны. Мэрия сообщила журналистам, что проект прошел государственную экспертизу. Это второй этап масштабной программы.

Первый участок уже отремонтировали, третий завершат в 2027 году. Завершение всех работ намечено на 2028 год. Ожидается, что новая дорога увеличит пропускную способность и разгрузит центр города от транзитного транспорта.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что дублер Западного Обхода Краснодара тонет в ямах и грязи.