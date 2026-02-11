Западный обход Краснодара реконструируют к 2028 году

Его длина более 3 километров. Работы охватят отрезок с 17-го по 20-й километр трассы — от ТЦ «Лента» до развязки на улице Дзержинского. Полностью обновленная дорога обеспечит бесперебойный подъезд к городу с западной стороны. Мэрия сообщила журналистам, что проект прошел государственную экспертизу. Это второй этап масштабной программы.
Первый участок уже отремонтировали, третий завершат в 2027 году. Завершение всех работ намечено на 2028 год. Ожидается, что новая дорога увеличит пропускную способность и разгрузит центр города от транзитного транспорта.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что дублер Западного Обхода Краснодара тонет в ямах и грязи.