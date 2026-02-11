Ричмонд
Рябова: компании из России заинтересовались белорусским ПВТ

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Тенденция открытия центров разработки крупных компаний явно обозначилась в Парке высоких технологий (ПВТ), сообщила журналистам начальник секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Рябова напомнила, что в любом случае иностранные компании регистрируются в ПВТ как резиденты только через свои белорусские юридические лица. Таковы правила, и они действуют, в том числе для российских компаний.

Она подтвердила, что у компаний из России действительно есть интерес к ПВТ.

«Тем более, что, как вы знаете, Россия немножечко ужесточила свои нормативные подходы, свои льготированные подходы, и многие компании заинтересовались. Видят, что перспектива в том, чтобы открывать разработку именно у нас», — сказала Рябова.

Она подчеркнула, что ПВТ это только приветствует. Открываются новые рабочие места, растет общая выручка.

«Причем такой же устойчивый тренд роли доли выручки на внутреннем рынке», — заметила Рябова.

В целом, по ее словам, динамика в ПВТ постоянно положительная, в том числе по росту числа резидентов — на данный момент это 1067 компаний.