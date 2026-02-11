В Уфе у девятиэтажки снесли два этажа: власти объяснили, что происходит

В Уфе идет разбор четвертой аварийной секции многоквартирного жилого дома № 5/1 на улице Маршала Жукова. Как сообщил глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов, подрядная организация уже завершила демонтаж двух этажей и приступила к разбору конструкций следующего.
Работы, заверил чиновник, ведутся строго поэтапно, с соблюдением всех норм безопасности и находятся под постоянным контролем муниципальных властей. В ближайшее время специалисты должны начать утепление фасадов домов, расположенных рядом с демонтируемым зданием.
Особое внимание уделяется защите жильцов прилегающих территорий.
— Организовано ограждение строительной площадки, осуществляется регулярный вывоз строительного мусора, проводится мониторинг состояния соседних конструкций, — заявил Антон Тарасов.