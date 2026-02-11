Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе у девятиэтажки снесли два этажа: власти объяснили, что происходит

В Уфе снесли два этажа жилого дома на улице Маршала Жукова.

Источник: Администрация Октябрьского района Уфы

В Уфе идет разбор четвертой аварийной секции многоквартирного жилого дома № 5/1 на улице Маршала Жукова. Как сообщил глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов, подрядная организация уже завершила демонтаж двух этажей и приступила к разбору конструкций следующего.

Работы, заверил чиновник, ведутся строго поэтапно, с соблюдением всех норм безопасности и находятся под постоянным контролем муниципальных властей. В ближайшее время специалисты должны начать утепление фасадов домов, расположенных рядом с демонтируемым зданием.

Особое внимание уделяется защите жильцов прилегающих территорий.

— Организовано ограждение строительной площадки, осуществляется регулярный вывоз строительного мусора, проводится мониторинг состояния соседних конструкций, — заявил Антон Тарасов.