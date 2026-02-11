В Башкирии рассказали, почему выросла плата за отопление

«Изменение тарифа на тепловую энергию в январе 2026 года произошло не более чем на 1,7% по сравнению с декабрем 2025 года, и до октября 2026 года тариф изменяться не будет. Поэтому изменение платы в январе 2026 года обусловлено изменением объемов потребления теплоэнергии. Нередко возникает путаница между понятиями “тариф” и “плата”, поэтому отмечу, что тариф — это не итоговая сумма в платежке, а величина, используемая для расчета платы. Если тариф — это стоимость единицы коммунального ресурса (например, руб./Гкал для тепла), которая утверждается регулятором (в нашем случае — госкомитетом), то плата — итоговая сумма, которую потребитель оплачивает за конкретный объем потребленного ресурса. Она зависит не только от тарифа, но и от количества фактически потребленной тепловой энергии по показаниям приборов учета или по нормативам», — рассказал «Башинформу» председатель ведомства Наиль Шарафутдинов.