В Башкирии рассказали, почему выросла плата за отопление

«Почему такие высокие суммы по начислению отопления? Общая сумма с квартплатой и другими платежами превышает 20 тысяч рублей!» — пишет Алина Набиева.
От имени собственников дома на улице Юрия Гагарина в Уфе обращается член совета МКД Алик Ситдыков.
«Зимой, осенью и весной постоянно завышена температура теплоносителя. Батареи очень горячие, открываем окна… И в связи с этим огромные цифры в платежах. За декабрь около 7 тысяч рублей, за январь почти 8 тысяч».
При этом некоторые уфимцы жалуются на обратную ситуацию. Диана Иннокентьева сообщает, что с 6 февраля в её доме «убавили отопление, очень холодно», хотя счёт за предыдущий месяц пришёл «космический».
Суммы в квитанциях значительно выросли для многих.
«За январь заоблачные цены пришли, у нас двухкомнатная квартира площадью 50,6 квадратных метров, 12 тысяч рублей за отопление начислили», — делится Ильмир Хасанов.
Эльза Фараева, мать-одиночка, добавляет: «Я не могу понять, может ли быть такая большая сумма…».
Ситуация нашла отражение в официальной статистике. На прошлой неделе в информсистемы Центра управления Республикой Башкортостан поступило 1325 обращений от жителей по ЖКХ. Из них большинство касалось именно платежей за жилищно-коммунальные услуги и качества отопления, а более 60 жалоб касались работы управляющих компаний. Наиболее активно писали уфимцы (615 обращений), а также пользователи из Иглинского района и Стерлитамака. Все вопросы взяты на контроль профильных министерств и ведомств.
Одной из главных причин роста сумм в январе власти Уфы назвали морозную погоду.
«По данным метеонаблюдений, среднесуточная температура в январе была на 6,5 градусов ниже, чем в декабре. Для поддержания нормативной температуры в квартирах теплоисточникам пришлось подавать больше теплоэнергии. Соответственно, возрос и расход, который зафиксировали общедомовые приборы учета», — прокомментировали «Башинформу» в пресс-службе столичной мэрии.
Как подчеркнули в администрации города, во всех МКД плата за отопление напрямую зависит от фактического количества потребленного тепла.
«В домах с общедомовыми приборами учёта жители платят строго за то количество тепловой энергии, которое фактически израсходовал их дом. В домах без ОДПУ начисление производится в соответствии с утвержденным госкомитетом РБ по тарифам нормативом потребления. Для удобства людей платежи распределяются равными частями в течение 8 месяцев — с сентября по апрель», — пояснили в мэрии.
Второй значимый фактор — ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги.
«Тарифы на ЖКУ у нас индексируются, и прошлым летом произошел рост по теплоснабжению на 16,1%. Кроме того, следует учитывать и то, что январь 2026 года оказался холоднее января 2025-го в два раза — минус 12 против минус 6. Соответственно, наши дома и соцобъекты потребили больше тепла. Эти факторы привели к изменению цен в платежках», — объяснил гендиректор АНО «Городской центр энергосбережения» Денис Киселев.
При этом пресс-секретарь БашРТС Татьяна Валиева сообщила корреспонденту «Башинформа», что по итогам массовых проверок показателей счетчиков тепла и горячей воды в 2025 году удалось выявить 46 тысяч расхождений в сведениях ИПУ, более 4 тыс. нарушений работоспособности приборов учета и 81 случай прямого вмешательства в их работу.
«Эффективное потребление тепла внутри дома — задача управляющих компаний. Именно УК должны регулировать расход теплоэнергии в МКД для ее сбережения. Они же отвечают за качество предоставляемых услуг внутри дома, в том числе и оптимальную температуры в квартирах», — отметили в организации.
В госкомитете РБ по тарифам рассказали, что изменение тарифов с 1 января связано с повышением ставки налога на добавленную стоимость. Если прежде НДС составлял 20%, то теперь — 22%.
«Изменение тарифа на тепловую энергию в январе 2026 года произошло не более чем на 1,7% по сравнению с декабрем 2025 года, и до октября 2026 года тариф изменяться не будет. Поэтому изменение платы в январе 2026 года обусловлено изменением объемов потребления теплоэнергии. Нередко возникает путаница между понятиями “тариф” и “плата”, поэтому отмечу, что тариф — это не итоговая сумма в платежке, а величина, используемая для расчета платы. Если тариф — это стоимость единицы коммунального ресурса (например, руб./Гкал для тепла), которая утверждается регулятором (в нашем случае — госкомитетом), то плата — итоговая сумма, которую потребитель оплачивает за конкретный объем потребленного ресурса. Она зависит не только от тарифа, но и от количества фактически потребленной тепловой энергии по показаниям приборов учета или по нормативам», — рассказал «Башинформу» председатель ведомства Наиль Шарафутдинов.
Напомним, распоряжением правительства России индекс изменения размера платы с 1 октября 2026 года в Башкирии установят на уровне 10,7% (для сравнения: в Оренбуржье индексация составит 12,5%, в Татарстане — 13,4%, в Челябинской области — 14% в Пермском крае — 15%). Предельный рост для большинства крупных городов республики, включая Уфу, Стерлитамак и Салават, не превысит 12,8%.