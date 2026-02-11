Ричмонд
В Самарской области построят новый логистический комплекс за 6 млрд рублей

В Самарской области в «Преображенка 2» начнут строить новый логистический комплекс.

Источник: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

В 2026 году под Самарой начнут строить крупный логистический комплекс на территории парка «Преображенка 2». Он будет состоять из двух зданий площадью 40 тысяч кв. м каждое. Об этом сообщил Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

«Строительство будет реализовано в два этапа, общий объем вложений составит 6 млрд рублей», — говорится в посте.

Проект реализует новый резидент с управляющей компанией. В результате будет создано 250 новых рабочих мест.

Сейчас в регионе работают индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск», логистические парки «Преображенка 2» и «Новосемейкино». На их территории ведут деятельность 78 компаний, которые вложили в проекты более 49 млрд рублей. Идет работа по созданию ещё одного индустриального парка — «Самара».

