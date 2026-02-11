В Самарской области построят новый логистический комплекс за 6 млрд рублей

В 2026 году под Самарой начнут строить крупный логистический комплекс на территории парка «Преображенка 2». Он будет состоять из двух зданий площадью 40 тысяч кв. м каждое. Об этом сообщил Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.