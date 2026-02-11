В Крыму предложили построить трассу Геническ — Феодосия

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости Крым. Строительство автодороги от Геническа до Феодосии по Арабатской стрелке дало бы мощный дополнительный импульс социально-экономическому развитию Херсонской и Запорожской областей, а также Республики Крым. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов на выездном совещании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации.