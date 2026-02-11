В Крыму предложили построить трассу Геническ — Феодосия

Совещание состоялось в среду в Симферополе под руководством первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина, передает корреспондент РИА Новости Крым.
«Если рассмотреть возможность строительства автострады Геническ — Феодосия по Арабатской стрелке, это могло бы дать невероятный рост историческим территориям России», — сказал Константинов.
По словам главы Госсовета РК, эту инициативу крымские парламентарии обсуждали с коллегами из новых регионов, и ее можно было бы рассмотреть на федеральном уровне.
Кроме того, отметил спикер парламента республики, следует рассмотреть идею восстановления Каховского водохранилища до его первоначальных параметров.
«Это дало бы толчок развитию и Херсонской, и Запорожской областей, и северу Крыма. Это даст колоссальный экономический эффект», — подчеркнул Константинов.