В Нижней Салде запустили новое производство на ракетном предприятии за 1,5 млрд

11 февраля в Нижней Салде свою работу начал новый производственный корпус. На предприятии занимаются созданием топливных баков, установок для спутниковых систем и средств их выведения. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
Новое производство оценил глава региона — Денис Паслер.
— Научно-исследовательский институт машиностроения в Нижней Салде много лет занимается созданием высокотехнологичного оборудования для ракетно-космической отрасли. Коллектив на основе научных разработок обеспечивает важнейшую отрасль России качественным оборудованием, — говорит Денис Паслер.
В проект инвестировали 1,5 миллиарда рублей. В новом корпусе наладят производство баков объемом от трех до пятисот литров. Для площадки смонтировано свыше 200 единиц оборудования.
Свердловские власти также отмечают, что в региональном бюджете предусмотрены деньги на социальные проекты в Нижней Салде.