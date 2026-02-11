73534 рублей достигла средняя зарплата в Воронежской области

По данным Воронежстата, январе-ноябре 2025 года средняя зарплата в Воронежской области составила 73534,5 рубля, увеличившись за год на 20%. В ноябре размер оплаты труда достиг уровня 75489,7 рубля и увеличился по сравнению с ноябрем 2024 года на 18,3%.
В тот же период реальный размер заработной платы с учетом индекса потребительских цен увеличился на 9,1%.
В 1,7 раза больше среднеобластной зарплаты у работников организаций, производивших компьютеры, электронные и оптические изделия; в 1,5 раза — занятых в сфере информации и связи. На 44,2% выше среднего получают работники организаций, производящих электрическое оборудование; на 34,3% — у финансистов и страховщиков; на 26,9% — у производителей прочих транспортных средств и оборудования. Заработная плата работников сельского хозяйства составила 101,3% от средней заработной платы по области.
А вот самыми низкооплачиваемыми являются сферы производства одежды (23,4% от среднеобластного уровня); водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (67,5%).