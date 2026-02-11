73534 рублей достигла средняя зарплата в Воронежской области

В 1,7 раза больше среднеобластной зарплаты у работников организаций, производивших компьютеры, электронные и оптические изделия; в 1,5 раза — занятых в сфере информации и связи. На 44,2% выше среднего получают работники организаций, производящих электрическое оборудование; на 34,3% — у финансистов и страховщиков; на 26,9% — у производителей прочих транспортных средств и оборудования. Заработная плата работников сельского хозяйства составила 101,3% от средней заработной платы по области.