Капремонт школы № 48 в Нижнем Новгороде подорожал на 6 000 000 рублей

Отметим, что в июне 2025 года ГлавУКС уже заключал контракт на капитальный ремонт школы № 48 с ООО «МАСТЕР КРОВЛИ». Его стоимость составляла 230,2 млн рублей. Однако 3 февраля 2026 года стороны расторгли соглашение по взаимному согласию. На момент расторжения подрядчик выполнил работы на 1,88 млн рублей, эта же сумма была оплачена заказчиком. Аналогичная ситуация ранее произошла с ремонтом школы № 123 — контракт с той же компанией также был расторгнут в феврале. Объявлен новый конкурс, но начальная цена закупки выросла на 4 млн рублей.