Алиханов: Российские автопроизводители задумались о локализации в Саудовской Аравии

«Да, у нас есть мысли, у наших автопроизводителей», — ответил министр на вопрос о возможной локализации российских отраслей промышленности в королевстве.
Речь идет о перспективах создания сборочных мощностей и расширения промышленной кооперации на фоне активного развития саудовской программы индустриализации и диверсификации экономики. Саудовская Аравия реализует стратегию Vision 2030, предусматривающую рост локального производства и привлечение иностранных инвесторов в промышленный сектор.
Выставка «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В мероприятии принимают участие более 250 российских компаний, представляющих машиностроение, металлургию, транспортные и высокотехнологичные отрасли.
