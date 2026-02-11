Ричмонд
Алиханов: Российские автопроизводители задумались о локализации в Саудовской Аравии

Российские автопроизводители проявляют интерес к локализации своей продукции на территории Саудовской Аравии. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки «Иннопром. Саудовская Аравия» в Эр-Рияде.

Источник: Life.ru

«Да, у нас есть мысли, у наших автопроизводителей», — ответил министр на вопрос о возможной локализации российских отраслей промышленности в королевстве.

Речь идет о перспективах создания сборочных мощностей и расширения промышленной кооперации на фоне активного развития саудовской программы индустриализации и диверсификации экономики. Саудовская Аравия реализует стратегию Vision 2030, предусматривающую рост локального производства и привлечение иностранных инвесторов в промышленный сектор.

Выставка «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В мероприятии принимают участие более 250 российских компаний, представляющих машиностроение, металлургию, транспортные и высокотехнологичные отрасли.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

