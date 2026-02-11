ФАС проанализирует эффективность соглашений о стабилизации цен в России

ФАС России проведёт оценку действенности соглашений, направленных на стабилизацию цен в регионах страны. Об этом 11 февраля проинформировала пресс-служба ведомства, намеревающегося собрать данные по инициативе со всех губернаторов.
«Территориальные органы ведомства запросят у участников соглашений сведения о средних показателях изменения цен и наценок после присоединения к инициативе», — заявили в пресс-службе ведомства.
По данным службы, более 11,5 тыс. компаний и поставщиков присоединились к этим меморандумам. Региональные власти заключают такие соглашения для поддержания стабильных цен на товары первой необходимости и для улучшения их доступности для населения.
Ранее KP.RU составил рейтинг самых подорожавших и подешевевших товаров и услуг за 2025 год. Инфляция в 2025 году составила 5,59%, а цены в декабре 2025 года выросли на 5,59% по сравнению с декабрем 2024 года.