В Минсельхозе рассказали о снижении стоимости овощей: когда ждать падения цен

Стоимость на овощную продукцию в России начнет снижаться в весенний период. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.
«С весны, по мере поступления на рынок урожая из парников и затем из открытого грунта, цены на овощи будут снижаться», — говорится в заявлении ведомства.
Как отметили в Минсельхозе, в прошлом году Россия смогла получить высокий уровень урожая овощей — было собрано около 7,6 млн тонн. В ведомстве также подчеркнули, что сейчас цены российских производителей почти на все овощи ниже, чем год назад.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия начала поставки рыбной продукции в Бразилию. Как заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, сейчас они имеют очень маленькие объемы, однако ведомство видит потенциал в отгрузке минтая, трески и сельди на бразильский рынок.