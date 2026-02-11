В Минсельхозе рассказали о снижении стоимости овощей: когда ждать падения цен

Как отметили в Минсельхозе, в прошлом году Россия смогла получить высокий уровень урожая овощей — было собрано около 7,6 млн тонн. В ведомстве также подчеркнули, что сейчас цены российских производителей почти на все овощи ниже, чем год назад.