Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минсельхозе рассказали о снижении стоимости овощей: когда ждать падения цен

Минсельхоз: цены на овощи в России начнут снижаться с весны.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость на овощную продукцию в России начнет снижаться в весенний период. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.

«С весны, по мере поступления на рынок урожая из парников и затем из открытого грунта, цены на овощи будут снижаться», — говорится в заявлении ведомства.

Как отметили в Минсельхозе, в прошлом году Россия смогла получить высокий уровень урожая овощей — было собрано около 7,6 млн тонн. В ведомстве также подчеркнули, что сейчас цены российских производителей почти на все овощи ниже, чем год назад.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия начала поставки рыбной продукции в Бразилию. Как заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, сейчас они имеют очень маленькие объемы, однако ведомство видит потенциал в отгрузке минтая, трески и сельди на бразильский рынок.