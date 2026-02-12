Стоимость огурцов в Волгограде превысила 300 рублей

По данным Росстата, за неделю стоимость килограмма этих овощей превысила 300 рублей. Теперь средняя цена огурцов составляет 306,5 рубля, рост — 6,37%. При этом помидоры, наоборот, подешевели, хотя и ненамного. За неделю их стоимость снизилась на 1,8% — до 242,44 рубля. На 4% выросла цена на морковь — до 39 рублей за кг.