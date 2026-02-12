Нацбанк увеличил курс евро и уменьшил курс доллара на 12 февраля

Национальным банком скорректированы валютные курсы валют на 12 февраля, четверг. Курс доллара и курс российского рубля стали ниже, а курс евро увеличился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 12 февраля, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8704 белорусского рубля, 1 евро — 3,4210 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7193 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в среду, 11 февраля, курс евро подрос, а курс доллара и курс российского рубля стал ниже в четверг, 12 февраля. Заметнее при этом в сторону уменьшения изменился курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0006 белрубля, курс евро подрос на 0,0005 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0037 белрубля.
