Вашингтон
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк увеличил курс евро и уменьшил курс доллара на 12 февраля

Нацбанк Беларуси поднял курс евро и понизил курс доллара и курс российского рубля на 12 февраля, четверг.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком скорректированы валютные курсы валют на 12 февраля, четверг. Курс доллара и курс российского рубля стали ниже, а курс евро увеличился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на четверг, 12 февраля, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8704 белорусского рубля, 1 евро — 3,4210 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7193 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, действовавшими в среду, 11 февраля, курс евро подрос, а курс доллара и курс российского рубля стал ниже в четверг, 12 февраля. Заметнее при этом в сторону уменьшения изменился курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0006 белрубля, курс евро подрос на 0,0005 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0037 белрубля.

Тем временем белорусская кондитерская фабрика выпустила конфеты с пивом 18+.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше