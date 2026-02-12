Названы главные импортеры российской рыбы

По итогам 2025 года крупнейшими покупателями российской рыбной продукции вновь стали Китай и Республика Корея. Об этом сообщает РИА Новости.
Объём экспорта рыбы и морепродуктов из России составил около 2,1 миллиона тонн, что на 1,2% превышает показатель 2024 года. При этом экспортная выручка выросла более значительно — на 19%, достигнув 6,1 миллиарда долларов.
В структуре поставок основную долю (половина стоимостного объёма) заняла мороженая рыба, далее следуют ракообразные (чуть более трети) и рыбное филе (9%).
