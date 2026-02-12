Вашингтон
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы главные импортеры российской рыбы

По итогам 2025 года крупнейшими покупателями российской рыбной продукции вновь стали Китай и Республика Корея.

По итогам 2025 года крупнейшими покупателями российской рыбной продукции вновь стали Китай и Республика Корея. Об этом сообщает РИА Новости.

Объём экспорта рыбы и морепродуктов из России составил около 2,1 миллиона тонн, что на 1,2% превышает показатель 2024 года. При этом экспортная выручка выросла более значительно — на 19%, достигнув 6,1 миллиарда долларов.

В структуре поставок основную долю (половина стоимостного объёма) заняла мороженая рыба, далее следуют ракообразные (чуть более трети) и рыбное филе (9%).

Ранее сообщалось, что отказ от российской нефти обошелся немецкой экономике в 40 миллиардов евро.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.