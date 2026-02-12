Эксперт РЭУ Иванова-Швец рассказала о средней зарплате в России

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Размер средней номинальной зарплаты в России за 11 месяцев 2025 года увеличился на 14,2% (в сравнении с тем же периодом прошлого года) и достиг 96 772 рублей. Об этом ТАСС сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.