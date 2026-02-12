Шейкин: цифровизация на базе ИИ услуг в сфере ЖКХ будет поэтапной

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Цифровизация услуг в сфере строительства и ЖКХ на базе мессенджера Mах и технологий искусственного интеллекта будет проводиться поэтапно по мере развития правовой базы и на основе оценки эффективности. Такое мнение высказал ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
Как сообщил сенатор, тема перевода в электронный вид услуг в сфере строительства обсуждалась в Совете Федерации на заседании секции «Цифровая трансформация строительства и ЖКХ». Участники мероприятия, по его словам, отметили важность проработки этого шага.
«Искусственный интеллект и национальный мессенджер Mах, по всей видимости, займут в этой системе [цифровизация] прикладную, но заметную нишу — прежде всего в части автоматизации типовых коммуникаций, напоминаний, обработки обращений и аналитики накопленных данных. Вместе с тем ключевые решения о масштабировании таких инструментов потребуют отработки правовых вопросов, защиты персональных данных и оценки реальной эффективности для граждан и бизнеса, поэтому их интеграция будет, скорее всего, носить поэтапный и пилотный характер», — сказал Шейкин.
Сенатор отметил, что перевод услуг в сфере строительства и ЖКХ в электронный вид будет происходить поэтапно, через унификацию требований, развитие государственных и региональных цифровых платформ, а также постепенную перестройку внутренних процессов органов власти и участников рынка.
«Мы говорим не только о подаче заявлений и получении разрешений онлайн, но и о формировании единой цифровой среды: от проектирования и сопровождения строительства до управления готовым жильем и городской инфраструктурой. При этом важно сохранить альтернативные офлайн-каналы, чтобы не допустить цифрового неравенства и обеспечить доступность услуг для всех категорий граждан», — добавил он.