Шейкин: цифровизация на базе ИИ услуг в сфере ЖКХ будет поэтапной

«Искусственный интеллект и национальный мессенджер Mах, по всей видимости, займут в этой системе [цифровизация] прикладную, но заметную нишу — прежде всего в части автоматизации типовых коммуникаций, напоминаний, обработки обращений и аналитики накопленных данных. Вместе с тем ключевые решения о масштабировании таких инструментов потребуют отработки правовых вопросов, защиты персональных данных и оценки реальной эффективности для граждан и бизнеса, поэтому их интеграция будет, скорее всего, носить поэтапный и пилотный характер», — сказал Шейкин.