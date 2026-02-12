Национализированный комбинат в Приморье перешёл к мощному собственнику

В начале октября 2024 года АО «Росхим» было признано победителем объявленных Росимуществом закрытых торгов по продаже находящихся в федеральной собственности четырех компаний, связанных с Дальнегорским ГОКом. Лот «ушёл» по начальной цене — 2 млрд 233,5 млн рублей. По условиям торгов, новый собственник должен выполнить ряд обязательств, в том числе в течение двух лет после перехода прав собственности провести модернизацию и расширение действующего производства боросодержащей продукции до 100 тысяч тонн в год.