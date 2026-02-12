Национализированный комбинат в Приморье перешёл к мощному собственнику

АО «Росхим» стало прямым владельцем «Дальнегорского ГОКа», разрабатывающего уникальное боросиликатное месторождение в Приморском крае, на котором сосредоточено около 3% мировых запасов бора, сообщает ИА PrimaMedia.
Согласно данным ЕГРЮЛ, изменения в составе владельцев ООО «Дальнегорского ГОКа» зарегистрированы 3 февраля 2026 года. С 2018 года комбинатом владела московская компания «Радамант», при которой прибыль от работы комбината оседала в офшорах.
Генпрокуратура РФ в 2023 году добилась взыскания в доход РФ четырех компаний, связанным с комбинатом: ООО «Радамант», ООО «ФинИнвест» (Москва, бывший владелец «Радаманта»), ООО «Горно-химическая компания “Бор” и ООО НПП “Силика” (оба — Дальнегорск).
В начале октября 2024 года АО «Росхим» было признано победителем объявленных Росимуществом закрытых торгов по продаже находящихся в федеральной собственности четырех компаний, связанных с Дальнегорским ГОКом. Лот «ушёл» по начальной цене — 2 млрд 233,5 млн рублей. По условиям торгов, новый собственник должен выполнить ряд обязательств, в том числе в течение двух лет после перехода прав собственности провести модернизацию и расширение действующего производства боросодержащей продукции до 100 тысяч тонн в год.
После этого «Росхим» стал выполнять функции управляющей организации «Дальнегорского ГОКа».
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Радамант» и ООО «НПП “Силика” прекратили свою деятельность 27 января 2026 года при реорганизации в форме присоединения, правопреемником стало ООО “Дальнегорский ГОК”. ООО “ФинИнвест” и ООО “Горно-химическая компания “Бор” с 28 октября 2025 года принадлежат “Росхиму”.
«Росхим» объединяет АО «Березниковский содовый завод», АО «Башкирская содовая компания», АО «Донбиотех» и еще ряд предприятий юга России.
Дальнегорский ГОК основан в 1959 году. Предприятие имеет полный технологический цикл — от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота, борат кальция, борный ангидрид. Штат сотрудников — более 2 тысяч человек.