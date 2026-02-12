Вашингтон
В ГД анонсировали изменения в правилах бронирования гостиниц с 1 марта

Средства размещения должны будут возвращать полную предоплату при отмене брони до дня заезда, рассказал зампред комитета по туризму Сергей Кривоносов.

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Изменения в правилах бронирования гостиниц вступят в силу с 1 марта, так, средства размещения должны будут возвращать полную предоплату при отмене брони до дня заезда. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов («Единая Россия»).

«С 1 марта 2026 года правила бронирования и проживания станут более прозрачными и удобными для граждан Значительно усиливается защита клиента при отмене бронирования: при отказе от брони до дня заезда — полный возврат предоплаты. При неявке или отмене в день заезда отель может удержать не более стоимости одних суток, а гарантированная бронь сохраняется не менее 24 часов», — сказал депутат.

Он отметил, что также в договоре бронирования вводится обязанность указывать площадь номера, условия отмены, полный перечень услуг и их стоимость. «Все это существенно снизит риск скрытых платежей», — пояснил Кривоносов, подчеркнув, что требования распространяются на все классифицированные объекты размещения — гостиницы, кемпинги и базы отдыха.

Кроме того, с 1 марта неклассифицированные средства размещения больше не смогут бронироваться на агрегаторах, что «упрощает контроль, минимизирует спорные ситуации и исключает практику работы в серой зоне».

