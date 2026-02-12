Более половины опрошенных россиянок считают ювелирные украшения инвестицией

Отмечается, что свыше трети (41%) опрошенных обладают собственной коллекцией ювелирных украшений. У каждой четвертой из них коллекция насчитывает не более 5 различных предметов, почти половина (48%) собрали коллекцию из 6−10 изделий, а 26% — свыше 10 украшений. Основу ювелирной коллекции большинства (62%) россиянок составляют украшения из золота, 14% отдают предпочтение серебряным украшениям, а треть выбирает аксессуары любых металлов исключительно с драгоценными камнями. Более половины (58%) всех респонденток пока не обзавелись собственной ювелирной коллекцией, а каждая пятая из них мечтает об этом.