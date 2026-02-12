МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Более половины опрошенных россиянок считают ювелирные украшения инвестицией, при этом каждая пятая россиянка считает покупку ювелирных украшений надежным способом вложения денег, а треть рассматривают подобный вариант накопления, однако относят его к списку рискованных. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования группы «Ренессанс страхование» и ювелирного бренда Sokolov (есть у ТАСС).
Отмечается, что свыше трети (41%) опрошенных обладают собственной коллекцией ювелирных украшений. У каждой четвертой из них коллекция насчитывает не более 5 различных предметов, почти половина (48%) собрали коллекцию из 6−10 изделий, а 26% — свыше 10 украшений. Основу ювелирной коллекции большинства (62%) россиянок составляют украшения из золота, 14% отдают предпочтение серебряным украшениям, а треть выбирает аксессуары любых металлов исключительно с драгоценными камнями. Более половины (58%) всех респонденток пока не обзавелись собственной ювелирной коллекцией, а каждая пятая из них мечтает об этом.
Подавляющее большинство (76%) участниц опроса, обладающих коллекциями драгоценностей, никогда не оценивали их стоимость. Каждая шестая примерно представляет, сколько стоит ее коллекция, а точную оценку проводили лишь 5% опрошенных. Тем респонденткам, которые имеют представление о стоимости своих украшений, предлагалось оценить свою коллекцию. Каждая пятая назвала сумму в пределах 100 тыс. рублей, 37% отметили, что их коллекция стоит 100−300 тыс. рублей, 22% — 300−500 тыс. рублей, а шестая часть назвали суммы свыше 500 тыс. рублей.
Треть обладательниц ювелирных коллекций убеждена, что совокупная стоимость всех украшений со временем только выросла, 42% не заметили значительных изменений, и лишь 8% опрошенных сообщили о снижении стоимости.
Наибольшее число обладательниц дорогостоящих ювелирных коллекций насчитывается среди опрошенных в возрасте от 36 до 45 лет — 58% из них сообщили, что общая стоимость их украшений составляет более 300 тыс. рублей. Среди участниц опроса в возрасте 18−25 лет подобные суммы назвали менее одного процента, среди опрошенных в возрасте 26−35 лет дорогостоящие коллекции есть у 46%, а в возрастной группе от 46 лет — у 38%.
Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования среди 1 204 жительниц крупных городов России.