Кому в Приморье готовы платить по полмиллиона: названы высокооплачиваемые вакансии

Аналитики отмечают кардинальное изменение структуры спроса на дорогостоящие кадры. В ходе исследования выяснилось, что главными претендентами на высокий доход стали сотрудники, непосредственно взаимодействующие с клиентами и занимающиеся сбытом. Почти 14% всех вакансий с зарплатой выше 200 тысяч ориентированы на менеджеров по продажам и работе с клиентами. Существенную долю также занимают курьеры (11%) и водители (6%), говорится в обзоре специалистов сервиса по поиску работы hh.ru.