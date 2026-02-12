Вашингтон
Кому в Приморье готовы платить по полмиллиона: названы высокооплачиваемые вакансии

ВЛАДИВОСТОК, 12 февраля, ФедералПресс. Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга зафиксировали всплеск высокооплачиваемых предложений на рынке труда Приморья. Согласно февральской статистике, местные компании разместили свыше 1000 объявлений, в которых указана заработная плата от 200 тыс. рублей. Этот показатель резко контрастирует со среднестатистическим зарплатным предложением в регионе, которое по итогам января остановилось на отметке 86,3 тыс. рублей.

Источник: Аргументы и факты

Аналитики отмечают кардинальное изменение структуры спроса на дорогостоящие кадры. В ходе исследования выяснилось, что главными претендентами на высокий доход стали сотрудники, непосредственно взаимодействующие с клиентами и занимающиеся сбытом. Почти 14% всех вакансий с зарплатой выше 200 тысяч ориентированы на менеджеров по продажам и работе с клиентами. Существенную долю также занимают курьеры (11%) и водители (6%), говорится в обзоре специалистов сервиса по поиску работы hh.ru.

С точки зрения отраслевой принадлежности, наибольшую готовность инвестировать в персонал проявили компании строительного сектора и сферы проектирования — на их долю пришлось порядка 9% престижных вакансий. В добывающей промышленности, а также в логистике, на транспорте и в сфере ВЭД сосредоточено по 7% подобных предложений. Замыкает пятерку лидеров металлургический комплекс с показателем в 5%.

Традиционно максимальные зарплатные «чеки» закреплены за управленцами верхнего звена и остродефицитными рабочими. На вершине рейтинга расположился стоматолог-терапевт, которому готовы платить от 600 тыс. рублей ежемесячно. Линейные руководители различных направлений могут рассчитывать на оклад до полумиллиона рублей. Весомый доход — от 410 до 470 тыс. рублей за вахту — предлагают машинистам бульдозеров и гигантских карьерных самосвалов.

Высокий уровень дохода также гарантирован региональным представителям в ДФО, директорам по персоналу и специалистам по налоговому планированию. В секторе продаж порог оплаты труда отдельными работодателями обозначен в широком коридоре — от 300 тыс. до 1 млн рублей в месяц. Стабильно высокие заработки, формирующиеся за счет бонусной системы и комиссионных, сохраняются у агентов по операциям с недвижимостью.

Напомним, ранее стало известно, что Приморье лидирует в рейтинге по стоимости жилья на вторичном рынке.