DNS готова заняться строительством мини-городов под новые предприятия Приморья

«И почему этим не должен заниматься девелопер? Мне кажется, это естественно и нормально. Если ты создаешь определенное качество жизни для людей — для тех, кого уважаешь, кто является твоими согражданами, — то будь любезен сделать это комплексно. Иначе ты выглядишь просто как “барыга”, который купил, построил, продал и забыл», — поделился он.