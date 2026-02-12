DNS готова заняться строительством мини-городов под новые предприятия Приморья

Компания DNS готова использовать опыт комплексного развития территорий (КРТ), полученный при строительстве «DNS Сити» в Надеждинском районе, для реализации масштабных проектов в Приморье. Например, создание социальной и жилой инфраструктуры вокруг планируемой АЭС. Об этом корр. ИА PrimaMedia рассказал совладелец сети ДНС Константин Богданенко.
«Ясно одно — мы будем и дальше вносить свой вклад в развитие Владивостока. Строительство будет идти. Проектов в регионе много. Озвучены планы по возведению АЭС. А ведь рядом с ней потребуется инфраструктура, как мини-город. Возможно, и здесь пригодится наш накопленный опыт», — рассказал Константин Богданенко.
По словам эксперта, подход девелопера к созданию социальной среды должен быть комплексным. Примером этого является текущий проект «DNS Сити», где изначально сложный рельеф с оврагами был не ликвидирован, а превращен в основу парковых зон.
Константин Богданенко также положительно оценил модель КРТ, о которой ранее говорил губернатор Приморья Олег Кожемяко. По мнению эксперта, это реальный механизм, который отвечает интересам всех сторон: бизнес создает качественную инфраструктуру, повышающую привлекательность проекта, а государство в последующем может выкупать такие объекты.
«И почему этим не должен заниматься девелопер? Мне кажется, это естественно и нормально. Если ты создаешь определенное качество жизни для людей — для тех, кого уважаешь, кто является твоими согражданами, — то будь любезен сделать это комплексно. Иначе ты выглядишь просто как “барыга”, который купил, построил, продал и забыл», — поделился он.
В долгосрочной перспективе реализация подобных комплексных проектов, по мнению бизнесмена, станет вкладом в формирование Владивостокской агломерации. Надеждинский район с его удобной логистикой и климатом он рассматривает как потенциальный новый центр притяжения. Полную реализацию текущего масштабного проекта «DNS Сити» компания планирует завершить к 2030−2032 годам.
Напомним, что ИА PrimaMedia подготовило большое интервью с Константином Богданенко, где эксперт рассказал о том, как массовый спорт и беговой клуб RunDnsRun открыли новую страницу жизни Владивостока, о туристических планах головной компании и об «очень личных» историях, которые меняют жизнь любимого города.