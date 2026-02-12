Россиян предупредили об опасном способе обмена валюты

С середины 2025 года наблюдается заметный рост числа мошеннических схем, связанных с валютными операциями в этих приложениях, сообщает ИА DEITA.RU.
Руководитель группы по защите бренда Angara MTDR Мария Михайлова предупредила о повышенной опасности таких действий, подчеркнув, что злоумышленники активно используют новые методы для привлечения доверчивых пользователей.
Основная причина популярности сомнительных валютных обменов — привлекательный курс обмена, который зачастую намного выгоднее официальных курсов, а также стремление людей к более «удобным» и неформальным финансовым сервисам.
В этих схемах обычно отсутствует строгая идентификация личности и контроль со стороны банковских структур, что делает их особенно привлекательными для мошенников. Они могут создавать поддельные сайты и обменники, которые по внешнему виду практически неотличимы от настоящих сервисов, а также используют ботов для автоматизации услуг.
Нередко такие псевдообменники привлекают десятки тысяч пользователей, обещая быстрый и выгодный обмен, что еще больше стимулирует поток доверчивых клиентов. Тем не менее, участие в подобных схемах чревато потерей денег и риском утраты персональных и финансовых данных.
После передачи средств пострадавшие нередко сталкиваются с трудностями возврата денег, а их личная информация оказывается в распоряжении злоумышленников. Более того, существует риск быть вовлеченным в преступные схемы по отмыванию незаконно полученных средств: такие случаи могут привести к уголовной ответственности, блокировке счета и другим правовым последствиям.
Важно отметить, что любые валютные операции между физическими лицами без участия лицензированных банков или официальных финансовых структур являются незаконными согласно российскому законодательству и подпадают под статьи административного и уголовного кодексов.
Для безопасного и законного обмена валюты специалисты советуют использовать только официальные отделения банков или проверенные онлайн-сервисы, зарегистрированные и лицензированные в России.