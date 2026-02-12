Россиян предупредили об опасном способе обмена валюты

В этих схемах обычно отсутствует строгая идентификация личности и контроль со стороны банковских структур, что делает их особенно привлекательными для мошенников. Они могут создавать поддельные сайты и обменники, которые по внешнему виду практически неотличимы от настоящих сервисов, а также используют ботов для автоматизации услуг.