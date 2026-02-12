В России бизнесу стало проще менять неудобные границы участков

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российским предпринимателям стало проще изменить неудобные границы земельных участков. Такие нормы вступили в силу, следует из документов, с которыми ознакомился ТАСС.
Иногда бизнесу требуется перераспределить участки из-за чересполосицы, вклинивания, изломанности границ. Раньше для этого требовался проект межевания, который обходился минимум в 450−500 тыс. рублей. Как объяснили в Росреестре, теперь предприниматели, «как и обычные граждане, смогут провести данную процедуру на основании схемы расположения земельного участка или участков на кадастровом плане территории». Ее уже сейчас можно подготовить с помощью сервиса «Земля просто».
После перераспределения площадь земель может быть увеличена не больше, чем на 1 тыс. кв. м. Это нужно для контроля за выбытием участков из госсобственности по заниженной цене в обход конкуренции.
Закреплена норма, согласно которой перераспределять так земли можно однократно. Это направлено против злоупотреблений, когда границы многократно корректируются в обход торгов ради увеличения участка.
Размер платы за перераспределение должен определяться пропорционально увеличению площади земельного участка, чтобы собственник не платил за уже принадлежащую ему землю.