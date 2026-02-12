В России бизнесу стало проще менять неудобные границы участков

Иногда бизнесу требуется перераспределить участки из-за чересполосицы, вклинивания, изломанности границ. Раньше для этого требовался проект межевания, который обходился минимум в 450−500 тыс. рублей. Как объяснили в Росреестре, теперь предприниматели, «как и обычные граждане, смогут провести данную процедуру на основании схемы расположения земельного участка или участков на кадастровом плане территории». Ее уже сейчас можно подготовить с помощью сервиса «Земля просто».