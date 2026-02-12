Вашингтон
В Новосибирской области за год стало на 78 тысяч самозанятых больше

По данным на конец января, общая численность самозанятых превысила 330 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области за 2025 год количество самозанятых увеличилось на 78 тысяч человек. По данным на конец января, их общая численность превысила 330 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСН России.

— Суммарный доход плательщиков налога на профессиональный доход составил почти 182 млрд рублей. Ими сформировано 145,6 млн чеков, в среднем каждый на сумму 1 248 рублей, — добавили в пресс-службе.

Наиболее популярными направлениями у самозанятых стали такие виды деятельности, как строительство, перевозка грузов и пассажиров, сдача квартир в аренду, услуги по маркетингу и рекламе, торговля продукцией собственного производства.