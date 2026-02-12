Хищения электроэнергии в Новосибирской области превысили 330 миллионов рублей

Компания совместно с правоохранительными органами усилила работу по привлечению нарушителей к ответственности. Объём обработанных заявлений увеличился на 10%. Не менее действенным инструментом борьбы с хищениями признана модернизация учёта. Установлено свыше 15 тысяч новых «умных» счётчиков с автоматическим сбором и передачей данных.