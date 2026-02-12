В СФ предложили ввести бесплатное СМС-уведомление о начислении пенсий

Необходимость данной инициативы, следует из документа, обусловлена тем, что для значительного количества граждан пожилого возраста важно вовремя получать достоверную информацию об операциях по счету или карте, в том числе ввиду участившихся случаев мошеннических действий. «Однако за период 2024—2026 годов количество банков, предоставляющих бесплатную услугу “СМС-уведомления”, значительно сократилось, вместе с этим плата за данную опцию имеет тренд на существенный рост. За последние три года, по данным банковских аналитиков, темп прироста стоимости СМС-уведомлений составил 15−25%», — отмечает сенатор.