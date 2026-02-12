Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СФ предложили ввести бесплатное СМС-уведомление о начислении пенсий

Такая инициатива нужна, так как для значительного количества граждан пожилого возраста важно вовремя получать достоверную информацию об операциях по счету или карте, в том числе ввиду участившихся случаев мошеннических действий, говорится в обращении сенатора Айрата Гибатдинова.

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сенатор Айрат Гибатдинов попросил главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину сообщить о позиции регулятора по поводу возможности введения требования для банков о бесплатном СМС-уведомлении граждан о начислении пенсий.

«Просим Вас в соответствии с федеральным законом “О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ” сообщить о позиции Центрального банка России относительно возможности установления нормативного требования для банков о бесплатном СМС-уведомлении граждан о начислении пенсий», — говорится в обращении сенатора.

Необходимость данной инициативы, следует из документа, обусловлена тем, что для значительного количества граждан пожилого возраста важно вовремя получать достоверную информацию об операциях по счету или карте, в том числе ввиду участившихся случаев мошеннических действий. «Однако за период 2024—2026 годов количество банков, предоставляющих бесплатную услугу “СМС-уведомления”, значительно сократилось, вместе с этим плата за данную опцию имеет тренд на существенный рост. За последние три года, по данным банковских аналитиков, темп прироста стоимости СМС-уведомлений составил 15−25%», — отмечает сенатор.

При этом стоимость уведомлений о начислении средств у банков различается и зависит от индивидуальных условий, предложенных клиентам, следует из обращения.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше