Ливневую канализацию почти за 10 млн рублей построят в Новосибирске

В Новосибирске начали искать подрядчика для строительства нового участка ливневой канализации в пойме реки Каменка. На данные работы готовы потратить 9,9 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.