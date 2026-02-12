Ливневую канализацию почти за 10 млн рублей построят в Новосибирске

В Новосибирске начали искать подрядчика для строительства нового участка ливневой канализации в пойме реки Каменка. На данные работы готовы потратить 9,9 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Диаметр ливневого коллектора составит 630 мм, протяженность — 91 метров. Подрядчику также предстоить обустроить четыре перепадных камеры и один смотровой колодец.
— Новый участок станет связующим звеном между системой на улице Королева, построенной в 2025 году, и существующей инфраструктурой в пойме реки Каменка, — добавили в пресс-службе.
После этого этапа перейдут к реконструкции старой канализационной сети в пойме.