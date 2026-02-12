Вашингтон
В Союзе строителей назвали ставку ЦБ, которая позволит оживить рынок жилья

Показатель в 10% позволит реализовать отложенный спрос на покупку жилья, сообщил вице-президент организации Максим Федорченко.

НОВОСИБИРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Ключевая ставка Центробанка в 10% позволит реализовать отложенный спрос на покупку жилья. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Сибирского строительного форума вице-президент Российского союза строителей, координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Максим Федорченко.

В пятницу, 13 февраля, запланировано первое в 2026 году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.

«Падение ставки до 10% станет тем барьером, когда люди, которым очень нужна квартира, начнут задумываться о покупке, даже при этом высоком платеже, потому что назвать такую ипотеку льготной язык не поворачивается», — сказал собеседник агентства.

О форуме.

Сибирский строительный форум «Стратегии ускорения темпов строительства» проходит в Новосибирске 10−12 февраля. Организаторами являются правительство Новосибирской области совместно с Российским Союзом Строителей, ассоциациями «Нострой», «Ноприз» и «Асоно» при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Всего организовано более 40 специализированных секций, посвященных вопросам развития строительной сферы.

ТАСС — генеральный информационный партнер форума.