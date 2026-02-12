Приморье нарастило экспорт растительного масла в Китай в пять раз за месяц

С начала 2026 года Приморское управление Россельхознадзора оформило для отправки в Китай почти пять тысяч тонн растительного масла — это в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если в январе-феврале 2025 го через приморские посты прошла всего тысяча тонн, то сейчас объемы приблизились к пяти тысячам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".