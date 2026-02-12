Приморье нарастило экспорт растительного масла в Китай в пять раз за месяц

С начала 2026 года Приморское управление Россельхознадзора оформило для отправки в Китай почти пять тысяч тонн растительного масла — это в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если в январе-феврале 2025 го через приморские посты прошла всего тысяча тонн, то сейчас объемы приблизились к пяти тысячам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Больше половины всего экспорта — продукция местных производителей: 3,8 тысячи тонн приморского масла ушло в КНР. Всего сертификаты получили предприятия из шести регионов: помимо Приморья, это Алтайский край, Самарская, Омская, Тюменская и Ленинградская области. В структуре поставок лидирует рапсовое масло (почти 2,5 тысячи тонн), за ним идет соевое (1,9 тысячи тонн) и подсолнечное (около 500 тонн).
Каждую партию перед отправкой проверяли в лаборатории подведомственного Россельхознадзору центра. Все подтвержденное качество позволило выдать 156 фитосанитарных сертификатов.