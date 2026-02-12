Хабаровские рыбопромышленники забили тревогу из-за нововведений в отрасли

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) направила в Совет Федерации список самых острых вопросов, которые сейчас волнуют всю отрасль. Руководители рыболовецких компаний опасаются, что новые правила могут серьёзно ударить по бизнесу и жителям прибрежных районов.
Одно из главных нововведений, вызвавших беспокойство бизнесменов — введение обязательной продажи продукции на организованных биржах. Рыбопромышленники считают, что лишнее звено в цепочке поставок только увеличит расходы производителей и конечную цену для покупателей. Это создаст дополнительные барьеры для развития поставок на внутренний рынок и снижения отдачи от экспорта. К тому же рыба — не классический биржевой товар, и торговля через биржи может не дать ожидаемого эффекта.
Ещё один риск — возможная продажа долей квот вылова на аукционах. По мнению ассоциации, это приведёт к резкому росту финансовой нагрузки на предприятия. Многие компании могут не выдержать и обанкротиться, что вызовет массовую безработицу и социальные проблемы в прибрежных районах. Особенно пострадают те, кто сейчас реализует крупные инвестиционные проекты.
Рыбаков беспокоит и инициатива ограничить возраст судов. В ассоциации отмечают, что темпы обновления флота в отрасли не позволяют быстро заменить старые суда на новые. Также предлагается обсудить продление льготы по уплате сбора за пользование водными биоресурсами для градо- и поселкообразующих организаций, чтобы сохранить рабочие места в отдалённых районах края.