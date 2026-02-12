Хабаровские рыбопромышленники забили тревогу из-за нововведений в отрасли

Одно из главных нововведений, вызвавших беспокойство бизнесменов — введение обязательной продажи продукции на организованных биржах. Рыбопромышленники считают, что лишнее звено в цепочке поставок только увеличит расходы производителей и конечную цену для покупателей. Это создаст дополнительные барьеры для развития поставок на внутренний рынок и снижения отдачи от экспорта. К тому же рыба — не классический биржевой товар, и торговля через биржи может не дать ожидаемого эффекта.