ИИ-кризис в Европе и окно возможностей для банков Казахстана

И во-вторых — предсказуемость сроков. Европейский подход внедрения регуляторных норм в области ИИ подразумевает длительные переходные периоды — от 12 до 36 месяцев. Это время дается рынку на адаптацию процессов и IT-ландшафта. В Казахстане мы сталкиваемся с практикой «шокового внедрения»: на соответствие новым нормам часто отводится 60−90 дней. При этом складывается парадоксальная ситуация, когда закон уже вступил в силу и требует исполнения, а подзаконные акты, приказы и технические регламенты еще не разработаны или находятся на регистрации. Бизнес вынужден инвестировать в доработки «вслепую», рискуя через полгода переделывать все заново. Для банковской сферы, где цена ошибки измеряется не только деньгами, но и доверием клиентов, наличие готовой методологической базы до вступления требований в силу — это вопрос не удобства, а операционной устойчивости.