ИИ-кризис в Европе и окно возможностей для банков Казахстана

Ответ на этот вопрос заключается в том, чтобы выстроить систему управления ИИ так, чтобы выполнить требования Казахстана, сохраняя совместимость с европейскими стандартами и при этом не перегрузить бизнес-процессами, которые сам ЕС отложил.
И это вполне возможно. Как использовать открывшееся окно возможностей с максимальной эффективностью? Об этом наш разговор с Рубиной Лозовой, вице-президентом Банка ЦентрКредит по управлению данными.
Кризис регулирования: когда ограничения убивают перспективу.
— Как получилось, что банки Казахстана вынуждены внедрять ИИ с учетом двух разных регуляторных моделей?
— Это произошло благодаря тому, что инвесторы и партнеры банков находятся в европейской юрисдикции, а значит, ее требования касаются и нас. Но сейчас Европейский союз оказался в ситуации, которая еще несколько лет назад казалась маловероятной: при сильной научной базе он начал проигрывать глобальную гонку ИИ США и Китаю. Разрыв измеряется кратно — инвестиции в ИИ в США превышают европейские примерно в 12 раз: около 109 млрд долларов против 9 млрд.
Это произошло благодаря чрезмерному ужесточению контроля в области ИИ. Регуляторы в ЕС по сути сделали стоимость соблюдения требований применения ИИ выше потенциальной ценности инноваций.
— Но почему это так критично?
— Потому что в результате стартапы и технологические команды начали покидать европейскую юрисдикцию. Разработчики вынуждены тратить ресурсы не на разработку и внедрение, а на соблюдения барьеров. В это же время США и Китай продолжают экспериментировать, масштабироваться и допускать ошибки без постоянного регуляторного давления.
Проблему в ЕС понимают и признают, и потому в ноябре 2025 года запустили Digital Omnibus — режим Stop-the-Clock. Дедлайны по высокорисковым системам перенесены до декабря 2027 года, административная нагрузка снижена на 25−35%, создаются ускоренные механизмы согласования для ИИ с низким уровнем риска.
— Такое решение ЕС — это признание ошибки или…
— Это временное замедление в ЕС и создало то самое окно возможностей, минимум на два года. Это время можно использовать для выстраивания собственной системы управления ИИ, совместимой с международными практиками. Если этот период будет использован правильно, соответствие европейским стандартам станет не барьером, а конкурентным преимуществом. Последовательность действий здесь кажется очевидной: подстройка под недавно принятое казахстанское законодательство и затем уже адаптация под европейские стандарты.
Сравнение ИИ-регулирования в ЕС и Казахстана.
— Если сравнивать регулирование ИИ в ЕС и Казахстане, в чем их принципиальное различие для банка?
В Казахстане новый закон об ИИ уже вступил в силу, и мы видим, что требования ЕС и Казахстана во многом совпадают в области.
машиночитаемой маркировки, документов с водными знаками, ведения журнала использования моделей и пересмотра трудовых договоров в части прав на промты и результаты работы с ИИ.
Но есть ключевое различие — в ответственности. В ЕС фокус на штрафах. В Казахстане критичнее риск приостановки работы систем. Для банка именно этот риск определяет приоритет: в первую очередь обеспечивается соответствие законам РК и операционная устойчивость.
— С учетом этих отличий — насколько реально банку будет соблюдать правила обеих юрисдикций?
— На текущем уровне это не составит проблемы при грамотной стратегии внедрения, соблюдения зон ответственности для ИИ. Хочу подчеркнуть, что при всей сложности европейской бюрократии, текущий разворот ЕС в сторону Digital Omnibus демонстрирует два критически важных подхода, которые Казахстану не мешало бы перенять для развития здорового ИИ-рынка.
Во-первых, это принцип «единого окна» для отчетности — в рамках Digital Omnibus Европа внедряет унифицированную отчетность. Бизнесу не нужно готовить три разных пакета документов для compliance по GDPR (защита данных), EU AI Act (искусственный интеллект) и EU Data Act (данные). Вводится принцип «один отчет»: данные подаются один раз через единый интерфейс и далее распределяются между ведомствами. В Казахстане мы пока видим риск фрагментации: разные ведомства могут запрашивать дублирующую информацию в разных форматах, что кратно увеличивает административную нагрузку (overhead) на банки, не добавляя реальной безопасности.
И во-вторых — предсказуемость сроков. Европейский подход внедрения регуляторных норм в области ИИ подразумевает длительные переходные периоды — от 12 до 36 месяцев. Это время дается рынку на адаптацию процессов и IT-ландшафта. В Казахстане мы сталкиваемся с практикой «шокового внедрения»: на соответствие новым нормам часто отводится 60−90 дней. При этом складывается парадоксальная ситуация, когда закон уже вступил в силу и требует исполнения, а подзаконные акты, приказы и технические регламенты еще не разработаны или находятся на регистрации. Бизнес вынужден инвестировать в доработки «вслепую», рискуя через полгода переделывать все заново. Для банковской сферы, где цена ошибки измеряется не только деньгами, но и доверием клиентов, наличие готовой методологической базы до вступления требований в силу — это вопрос не удобства, а операционной устойчивости.
— Как уже существующие требования закона РК об ИИ меняют практику принятия решений в банке?
Закон РК содержит определенные операционные требования с конкретными сроками:
внедрения машиночитаемой маркировки ИИ-контента, фиксации использования ИИ, соблюдения запретов на социальный скоринг и оценку личных качеств уже с 2026 года.
Также закон использует гибридную модель управления рисками: три уровня риска и дополнительный критерий автономности. Ключевое ограничение — запрет полной автономии в критических решениях. Для банков это прямое требование сохранять человека в контуре принятия решений.
В ЕС внедряется более формализованная пирамида из четырех уровней риска с четким перечнем систем с высоким риском. Подход ЕС более детализирован и жестко фиксирует зоны, где автоматизация допустима только при строгих условиях.
— Во что это превращается на практике?
— Для банка это означает необходимость провести ревизию всех автоматизированных решений, прежде всего в кредитовании, и зафиксировать реальное участие человека по каждому процессу. В результате появляется матрица соответствия, где видно,
на каком этапе человек принимает решение и какие метрики контролируются.
Инфраструктурные подходы также различаются. Казахстан делает ставку на центральное регулирование и Национальную платформу ИИ. ЕС развивает децентрализованную экосистему, регулируемую через стандарты и сертификацию. Для банков это означает, что возможна интеграция с государственными источниками данных при сохранении локальной обработки банковской тайны и критической информации.
Пожалуй, самой чувствительной зоной использования ИИ является кредитный скоринг. В Казахстане социальный скоринг и оценка личных качеств запрещены. В ЕС скоринг относится к системам высокого риска и требует аудита данных, но дедлайн внедрения отложен до декабря 2027 года. Адекватным ответом здесь кажется внедрение Explainable AI, системы прозрачного принятия решений, имеет смысл начинать уже сейчас.
Особенности внедрения ИИ в разных зонах ответственности.
— Вся эта ситуация — «темные воды» для банков Казахстана. Вы как-то уже можете суммировать риски на основе первого опыта?
— Могу точно назвать ключевую ошибку при внедрении ИИ — регулировать его одинаково на всех уровнях. На деле же единственная рабочая модель — разделение систем по уровню регуляторного и социального риска.
— И как это выглядит на практике?
— Во-первых, поговорим об ИИ в кредитном конвейере. Модели принятия решений по кредитам физлиц находятся в зоне максимального регулирования и внимания со стороны Банка — это вопрос и социальной ответственности, и социальной справедливости, и критическая масса ошибок здесь набирается очень быстро и имеет большой негативный потенциал. Именно поэтому регулятор здесь требует прозрачности, понятности и исключения потенциальной дискриминации. Отчасти это достигается изолированием ИИ в этой сфере от систем антифрода и сервисных моделей. Здесь строго обязательны.
вовлечение человека в принятие решений с отказом, полная аудируемость решений и Explainable AI как инструмент защиты банка и клиента.
Во-вторых, ИИ в HR-сфере применяется очень активно, но системы подбора персонала также относятся к высокорисковым из-за возможности дискриминации, и потому здесь точно так же важно участие человека в принятии решений.
В применении ИИ здесь требуется регулярный системный аудит предвзятости:
анализ данных, тестирование на разных группах, мониторинг результатов найма и документирование корректировок.
И в-третьих, применение ИИ в биометрии уже дает прекрасные результаты и имеет большие перспективы, но и здесь есть свои этические ограничения. Биометрия должна использоваться исключительно для идентификации человека, анализ эмоций исключается полностью, поскольку создает риски манипуляции.
С целью повышения прозрачности здесь требуется выраженное согласие человека при процедурах биометрии, также должны использоваться альтернативные методы верификации. Разделение методов позволяет применять разные уровни контроля и не тратить одинаковые ресурсы на процессы с разной ценой ошибки.
План реализации: от обязательного комплаенса к зрелости данных.
— Все вышеперечисленное гарантирует эффективное внедрение ИИ — или есть еще подводные камни?
— Устойчивый результат достигается поэтапно, когда каждый шаг закрывает конкретный регуляторный риск и одновременно готовит инфраструктуру к следующему уровню зрелости.
— Можете назвать, какие этапы для себя вы определили на этом пути? Как выстраивались задачи?
— Да, пусть и в общих чертах. Первой фазой внедрения у нас стала Compliance Core. Она решает базовую задачу: безусловное соответствие нормам казахстанского законодательства. На этом этапе в 2025 г. мы сформировали полный реестр всех ИИ-систем, в 2026 г. продолжаем данную работу и классифицируем системы по уровню риска.
Это помогает понять, где именно используется ИИ и какое регуляторное давление он создает.
Параллельно с этим внедряется автоматизированная машиночитаемая маркировка контента — причем не созданная вручную, а как вписанная в ИТ-процессы. На этой стадии все модели проходят ревизию на предмет элементов социального скоринга и оценки личных характеристик, которые прямо запрещены законом.
На этот период критические решения переводятся в режим пониженной автономности: обязательное участие человека становится встроенным элементом процесса, а не декларацией. Таким образом, уже на первом этапе банк снижает риск регуляторных претензий и операционных остановок, в то же время нарабатывая опыт и сумму практических решений.
Вторая фаза плана внедрения будет представлять собой переход к регуляторной зрелости. В это время фокус будет смещен на практическую устойчивость и управляемость системы. Продолжается работа по выстраиванию системы управления данными (Data Governance). Качество здесь определяется конкретным набором правил: какие данные считаются достаточными, насколько они полны, актуальны и отражают ли реальную картину.
Прозрачность работы ИИ (Explainable AI) внедряется как рабочий инструмент для реального контроля решений и защиты банка в спорных ситуациях. Банк внедряет механизмы, которые позволяют объяснять, почему система приняла то или иное решение — чтобы эти решения можно было проверить, оспорить и защитить в случае спорных ситуаций.
Модели попадают под постоянное наблюдение. Отслеживается, не меняется ли их поведение со временем, не появляются ли аномалии и не расходятся ли результаты с исходными допущениями. Это позволяет выявлять проблемы до того, как они превращаются в риск.
В реальности это выглядит так: модель, которая корректно работала на прошлых данных, через несколько месяцев может начать вести себя иначе. Без постоянного мониторинга и участия человека это быстро превращается из технологического преимущества в регуляторный риск.
Завершающим элементом становится полный комплект технической и методологической документации по европейской логике регулирования ИИ. Он обеспечивает воспроизводимость решений и прозрачность работы всех систем повышенного риска.
Европейские ориентиры и казахстанские стандарты.
— Если сформулировать суть этой стратегии в одном предложении — в чем она? Можно ли отказаться от нее вообще и пойти другим путем?
— Такая логика гармонизации позволяет закрыть императивные требования Казахстана и одновременно выстроить архитектуру управления ИИ, совместимую с европейскими стандартами. В этой модели нормы ЕС выступают не как обязательство немедленного исполнения, а как внутренний ориентир качества управления рисками.
Общая логика внедрения здесь такова:
разделение систем снижает регуляторную нагрузку там, где цена ошибки ниже, и усиливает контроль там, где он действительно необходим.
На практике, благодаря такой стратегии и набору инструментов, банк сохраняет непрерывность ключевых процессов, не снижает темпы внедрения ИИ и демонстрирует зрелость системы управления рисками для международных партнеров и инвесторов. Можно ли отказаться от такой стратегии? Не думаю, ведь суть здесь не в формальном соблюдении правил, а в построении системы, которая способна переживать изменения регулирования — и продолжать работать, повышая эффективность и конкурентоспособность банка.