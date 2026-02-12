Малый бизнес в 2025 году закрывался чаще, чем открывался

В малом бизнесе фиксируют рост закрытий: по итогам 2025 года ликвидаций компаний оказалось на 26% больше, чем открытий. Всего за год прекратили работу 233 тысячи юрлиц — на 15% больше, чем годом ранее. Новых компаний зарегистрировали 173 тысячи — это минимум за последние 14 лет.
Летом прошлого года смертность бизнеса впервые с 2022 года превысила его рождаемость. При этом общее число юрлиц и ИП на 1 января 2026 года формально выросло на 3,2% к началу 2025-го — за счет увеличения числа индивидуальных предпринимателей на 7%.
По данным аналитического центра «МойСклад», обороты малого и среднего бизнеса в 2025 году выросли лишь на 8% — ниже инфляции. Для сравнения: в 2024 году рост составлял 18%, в 2023-м — 23%. Эксперты называют среди причин падение покупательной способности, высокую ключевую ставку, рост налоговой нагрузки и издержек.
В числе отраслей, которым в 2026 году будет сложнее всего, называют производство и продажу одежды, косметики, товаров для дома и ремонта. Растут расходы на логистику, аренду и услуги. Офлайн-бизнес становится менее рентабельным. В Москве, по данным рынка, за неполный январь закрылось 45 ресторанов и баров — вдвое больше, чем год назад за тот же период. До конца года в столице могут прекратить работу более 460 заведений общепита.
Проблемы есть и в рознице, и в бьюти-сфере. Салоны красоты сокращают график или закрываются из-за снижения спроса, роста цен и перехода мастеров в самозанятые. Онлайн-торговля тоже сталкивается с трудностями: комиссии маркетплейсов достигают 50−60%, а с учетом продвижения и логистики могут доходить до 70−80% от стоимости товара. Кроме того, изменился порядок налогообложения для продавцов на упрощенной системе.
С 2025 года плательщиками НДС стали компании и ИП на УСН с доходом выше 60 млн рублей. С 2026 года лимит для работы без НДС снижен до 20 млн рублей, а затем уменьшится до 15 млн. Одновременно выросла ставка НДС. Эксперты отмечают, что администрирование налога требует дополнительных затрат, что особенно чувствительно для небольших компаний. Усложняет работу и расширение перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке.
При этом часть опрошенных «РБК» экспертов считает, что причины закрытий связаны не только с макроэкономикой. Нередко у малых компаний отсутствуют финансовая модель, управленческий учет, система работы с клиентской базой и маркетинг. В условиях снижения спроса это усиливает риски кассовых разрывов и долгов.
Аналитики отмечают, что речь идет скорее о ротации бизнеса, чем о массовом вымирании: на рынок продолжают выходить новые игроки, но конкуренция усиливается. В 2026 году выживут те компании, которые смогут адаптировать бизнес-модель, контролировать издержки и работать с постоянной аудиторией.