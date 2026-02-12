Малый бизнес в 2025 году закрывался чаще, чем открывался

В числе отраслей, которым в 2026 году будет сложнее всего, называют производство и продажу одежды, косметики, товаров для дома и ремонта. Растут расходы на логистику, аренду и услуги. Офлайн-бизнес становится менее рентабельным. В Москве, по данным рынка, за неполный январь закрылось 45 ресторанов и баров — вдвое больше, чем год назад за тот же период. До конца года в столице могут прекратить работу более 460 заведений общепита.