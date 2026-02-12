Россияне раскрыли предстоящие траты на 14 февраля

Треть россиян намерены потратить на День святого Валентина не более 1 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса, данные которого есть в распоряжении «Газеты.Ru».
Согласно исследованию, 32% респондентов планируют уложиться в сумму до 1 тыс. рублей. Еще 18% готовы выделить от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Столько же — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. При этом 32% опрошенных заявили о бюджете свыше 3 тыс. рублей.
Отношение к самому празднику остается разным. Половина участников опроса отмечают 14 февраля по возможности. Лишь 17% делают это ежегодно в обязательном порядке. Треть респондентов не считает дату значимой.
Основной статьей расходов для 47% станет праздничный ужин. Каждый третий планирует направить средства прежде всего на подарок партнеру. Пятая часть опрошенных указала другие форматы совместного досуга.
Финансовые договоренности внутри пар также различаются. Около 27% заранее обсуждают бюджет и делят траты поровну. Почти 48% не устанавливают правил — каждый оплачивает собственную инициативу. В 14% случаев пара планирует программу вместе, но расходы берет на себя один человек. В каждой десятой паре и организация, и оплата полностью ложатся на одного партнера.
От обмена подарками в этом году намерены отказаться 18% пар. Более половины респондентов — 54% — считают, что стоимость презента должна соответствовать личным возможностям. По 14% опрошенных ограничиваются символическими сувенирами либо заранее согласовывают ценовой диапазон.
Читайте также: Авторов блокировки Telegram российский политик потребовал отправить на СВО.