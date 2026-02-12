Россияне раскрыли предстоящие траты на 14 февраля

Финансовые договоренности внутри пар также различаются. Около 27% заранее обсуждают бюджет и делят траты поровну. Почти 48% не устанавливают правил — каждый оплачивает собственную инициативу. В 14% случаев пара планирует программу вместе, но расходы берет на себя один человек. В каждой десятой паре и организация, и оплата полностью ложатся на одного партнера.