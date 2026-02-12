Спор о доходах власти в РФ разгорелся после слов о реформе оплаты госслужбы

Вьюгин с такой постановкой вопроса не согласился. По его словам, в развитых странах работа во власти носит временный характер: человек занимает пост, работает несколько лет, затем уходит в бизнес, а иногда возвращается обратно. Рассматривать должность как пожизненную, по его мнению, неправильно.