Спор о доходах власти в РФ разгорелся после слов о реформе оплаты госслужбы

Государственная служба не должна становиться пожизненной карьерой, а высокая зарплата не решает проблему коррупции. Об этом в эфире «Радио РБК» заявил бывший первый замминистра финансов, профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Олег Вьюгин.
Так он отреагировал на предложение президента «зеленого» банка провести реформу оплаты труда госслужащих. Банкир накануне заявил, что чиновники должны получать достаточно, чтобы вести «элементарный не нищенский образ жизни».
Вьюгин с такой постановкой вопроса не согласился. По его словам, в развитых странах работа во власти носит временный характер: человек занимает пост, работает несколько лет, затем уходит в бизнес, а иногда возвращается обратно. Рассматривать должность как пожизненную, по его мнению, неправильно.
Инициатива банкира прозвучала на Первом международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. Он подчеркнул, что чиновникам важнее достойная зарплата, чем многочисленные льготы. При этом отметил, что стремление к обогащению присуще человеку по природе, а сдерживающим фактором должен оставаться страх уголовной ответственности.
С критикой выступил и бывший замминистра экономического развития, доктор экономических наук Алексей Ведев. Он заявил, что сотрудники федеральных министерств сегодня «получают достаточно» и говорить о массовом обнищании не приходится. По его мнению, тезис о прямой зависимости между ростом зарплаты и снижением коррупции не подтверждается.
Бывший министр сельского хозяйства Виктор Семенов напомнил о ситуации конца 1990-х годов. Тогда, по его словам, зарплата министра составляла около $300, что фактически делало нормальную работу без дополнительных доходов невозможной. В то же время он отметил, что нынешний уровень оплаты далек от кризисных показателей того периода, однако система требует регулярной корректировки.
В октябре 2025 года президент Владимир Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов на 7,6%. Ранее, в апреле, по его решению доходы и премии губернаторов были приравнены к выплатам вице-премьеров.
По данным Росстата за 2022 год, среднемесячная зарплата гражданских служащих в государственных органах составляла 79,8 тыс. руб. В центральных аппаратах федеральных ведомств показатель достигал 197 тыс. руб., в территориальных управлениях — 61,5 тыс. руб. В регионах средний уровень составлял 91,1 тыс. руб., у муниципальных служащих — 58,3 тыс. руб. Более свежую статистику ведомство не публиковало.
