Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еврокомиссия связала дорогую энергию с зависимостью от российского топлива

Цены на энергию в Европе остаются слишком высокими и нестабильными.

Цены на энергию в Европе остаются слишком высокими и нестабильными. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента.

По ее словам, ситуация сохраняет напряженность для экономики и домохозяйств. Ответственность за это она возложила на чрезмерную зависимость Евросоюза от углеродного топлива и на слабое развитие трансграничной энергетической инфраструктуры. Речь идет прежде всего о высоковольтных линиях, которые не позволяют оперативно перераспределять значительные объемы электроэнергии между странами.

Фон дер Ляйен привела сравнительные данные по стоимости генерации. В газовом секторе средняя цена одного мегаватт-часа сейчас составляет около €100. В атомной энергетике — от €50 до €60. В солнечной генерации — порядка €34 за мегаватт-час. Эти показатели она использовала как аргумент в пользу расширения инвестиций в альтернативные источники.

В своем выступлении глава ЕК не затронула вопрос добровольного отказа Брюсселя от поставок российского газа, а также проблемы старения европейских атомных станций и масштабное субсидирование проектов в сфере солнечной и ветровой энергетики.

Отдельно она сообщила о планах поддержать создание так называемых энергетических магистралей по всей Европе. Предполагается, что новая инфраструктура позволит направлять избыточную ветровую генерацию с Балтийского побережья в центральные регионы, а электроэнергию с солнечных станций южных стран — на север континента.

Читайте также: Авторов блокировки Telegram российский политик потребовал отправить на СВО.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше