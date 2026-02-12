Еврокомиссия связала дорогую энергию с зависимостью от российского топлива

По ее словам, ситуация сохраняет напряженность для экономики и домохозяйств. Ответственность за это она возложила на чрезмерную зависимость Евросоюза от углеродного топлива и на слабое развитие трансграничной энергетической инфраструктуры. Речь идет прежде всего о высоковольтных линиях, которые не позволяют оперативно перераспределять значительные объемы электроэнергии между странами.