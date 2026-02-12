Сколько стоит приготовить блины на Масленицу в Нижнем Новгороде в 2026 году

За основу мы взяли классический рецепт: для теста потребуется 500 мл молока, три яйца, 200 г муки, 30 г масла (сливочного или растительного), 30 г сахара и 2−3 г соли (ее мы в расчет не брали). Из указанного количества ингредиентов получается четыре порции.