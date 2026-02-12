Опыт Норильска по созданию и реализации мастер-плана обсудили в Госдуме

«Важно, что мастер-план получил преемственность в стратегии развития Норильска до 2035 как опорного города Восточной Арктики, а также в отраслевых программах развития, — подчеркнул Максим Миронов. — Норильск лидирует по масштабам социальных инвестиций “Норникеля” в городскую инфраструктуру и в развитие человеческого капитала».