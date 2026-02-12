Опыт Норильска по созданию и реализации мастер-плана обсудили в Госдуме

Парламентарии, представители федеральных ведомств — Минстроя, Минэка, Минпрома, института развития «Дом.РФ», а также представители регионов обсудили значение и механизмы реализации мастер-планов городов в условиях динамично меняющихся социально-экономических реалий.
В заседании принимали участие представители крупного бизнеса, в том числе компаний «Норникель», Северсталь, Росатом.
Как отметил директор Агентства развития Норильска (АРН) Максим Миронов: «Основная цель встречи — обсуждение законопроекта для внесения в Государственную Думу, который определит правовую основу мастер-плана как современного инструмента стратегического планирования».
Он напомнил, что в 2019 году был разработан мастер-план пространственного развития Норильска. Он стал одним из первых городов в России.
В настоящее время этот стратегический документ реализуется, в том числе в рамках комплексного плана социально-экономического развития города до 2035 года.
В Норильске уже построены новые дома и социальные объекты, ведется благоустройство.
«Важно, что мастер-план получил преемственность в стратегии развития Норильска до 2035 как опорного города Восточной Арктики, а также в отраслевых программах развития, — подчеркнул Максим Миронов. — Норильск лидирует по масштабам социальных инвестиций “Норникеля” в городскую инфраструктуру и в развитие человеческого капитала».
Организаторы и участники круглого стола по итогам встречи отметили, что городам и территориям, которые только планируют разработку мастер-планов, необходимо использовать опыт «Норникеля», Северстали, и Росатома.
В создании мастер-плана должны участвовать все стороны: крупный, малый и средний бизнес, органы власти, сообщества жителей города.
В частности, при составлении документа, важно учитывать мнение жителей. Здесь можно опереться на опыт Норильска. В 2018 году было проведено социологическое исследование и определены приоритеты горожан на изменения.
Максим Миронов подчеркнул, что также важно начинать реализацию мастер-плана с запуска якорных проектов с большим социальным эффектом. В Норильске таким проектом стало открытие Общественно-культурного центра «Башня».
Связующим звеном между властью, бизнесом и жителями в реализации масштабных и долгосрочных проектов могут стать фонды целевого капитала. Компания «Норникель» для этих целей создала — Фонд целевого капитала «Наш Норильск» и Эндаумент-фонд «Кольский».
Мастер-план — это большая комплексная, коллективная работа всех участников жизнеобеспечения города.