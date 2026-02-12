Вашингтон
Опыт Норильска по созданию и реализации мастер-плана обсудили в Госдуме

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Государственной Думе РФ прошел круглый стол на тему участия бизнеса в разработке мастер-планов городов.

Источник: НИА Красноярск

Парламентарии, представители федеральных ведомств — Минстроя, Минэка, Минпрома, института развития «Дом.РФ», а также представители регионов обсудили значение и механизмы реализации мастер-планов городов в условиях динамично меняющихся социально-экономических реалий.

В заседании принимали участие представители крупного бизнеса, в том числе компаний «Норникель», Северсталь, Росатом.

Как отметил директор Агентства развития Норильска (АРН) Максим Миронов: «Основная цель встречи — обсуждение законопроекта для внесения в Государственную Думу, который определит правовую основу мастер-плана как современного инструмента стратегического планирования».

Он напомнил, что в 2019 году был разработан мастер-план пространственного развития Норильска. Он стал одним из первых городов в России.

В настоящее время этот стратегический документ реализуется, в том числе в рамках комплексного плана социально-экономического развития города до 2035 года.

В Норильске уже построены новые дома и социальные объекты, ведется благоустройство.

«Важно, что мастер-план получил преемственность в стратегии развития Норильска до 2035 как опорного города Восточной Арктики, а также в отраслевых программах развития, — подчеркнул Максим Миронов. — Норильск лидирует по масштабам социальных инвестиций “Норникеля” в городскую инфраструктуру и в развитие человеческого капитала».

Организаторы и участники круглого стола по итогам встречи отметили, что городам и территориям, которые только планируют разработку мастер-планов, необходимо использовать опыт «Норникеля», Северстали, и Росатома.

В создании мастер-плана должны участвовать все стороны: крупный, малый и средний бизнес, органы власти, сообщества жителей города.

В частности, при составлении документа, важно учитывать мнение жителей. Здесь можно опереться на опыт Норильска. В 2018 году было проведено социологическое исследование и определены приоритеты горожан на изменения.

Максим Миронов подчеркнул, что также важно начинать реализацию мастер-плана с запуска якорных проектов с большим социальным эффектом. В Норильске таким проектом стало открытие Общественно-культурного центра «Башня».

Связующим звеном между властью, бизнесом и жителями в реализации масштабных и долгосрочных проектов могут стать фонды целевого капитала. Компания «Норникель» для этих целей создала — Фонд целевого капитала «Наш Норильск» и Эндаумент-фонд «Кольский».

Мастер-план — это большая комплексная, коллективная работа всех участников жизнеобеспечения города.

