Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымский агротуризм ждет бум благодаря государственной поддержке

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости Крым. Национальное агентство развития территорий видит большой потенциал в развитии агротуризма в Крыму при поддержке государства. Об этом РИА Новости Крым рассказал гендиректор агентства Сергей Львов на полях выставки «АгроЭкспоКрым 2026».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, сейчас многие проекты на стадии разработки и обдумывания, однако и реализация сдерживается из-за недостатка знаний о государственных программах и льготном финансировании.

«Не все понимают, как пользоваться государственной поддержкой. Если больше объяснять, рассказывать и показывать реальные кейсы, больше проектов будет реализовываться», — отметил Львов.

Гендиректор агентства подчеркнул, что в ближайшие 2−3 года в аграрной сфере Крыма можно ожидать значительного числа новых проектов, реализованных при поддержке государства.

«Инвестиционная привлекательность таких проектов выше при использовании государственной поддержки. Бизнесу важно изучать возможности финансовых и государственных инструментов», — сказал Львов.

Особое внимание эксперт уделил формату «экономики впечатлений», когда туристам предлагаются не только экскурсии и дегустации, но и интерактивные активности: фермерские парки с животными, контактные зоопарки, мастер-классы и образовательные программы. По его словам, такие кластеры создают дополнительный поток туристов и повышают финансовую эффективность агропредприятий.

«Людям интересен новый опыт. На базе уже созданных предприятий можно добавлять аттракции и события, тем самым развивая бизнес и привлекая туристов», — подчеркнул Львов.

«АгроЭкспоКрым 2026» — специализированная отраслевая выставка, объединяющая представителей органов власти, агробизнеса, науки и инфраструктурных компаний для обсуждения ключевых направлений развития АПК республики. В центре повестки — мелиорация, семеноводство и генетика, цифровизация отрасли, агротуризм, логистика и инвестиции в агропромышленную инфраструктуру. Площадка служит пространством для выработки практических решений, заключения соглашений и формирования кооперации между бизнесом и государством.