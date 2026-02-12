Крымский агротуризм ждет бум благодаря государственной поддержке

По его словам, сейчас многие проекты на стадии разработки и обдумывания, однако и реализация сдерживается из-за недостатка знаний о государственных программах и льготном финансировании.
«Не все понимают, как пользоваться государственной поддержкой. Если больше объяснять, рассказывать и показывать реальные кейсы, больше проектов будет реализовываться», — отметил Львов.
Гендиректор агентства подчеркнул, что в ближайшие 2−3 года в аграрной сфере Крыма можно ожидать значительного числа новых проектов, реализованных при поддержке государства.
«Инвестиционная привлекательность таких проектов выше при использовании государственной поддержки. Бизнесу важно изучать возможности финансовых и государственных инструментов», — сказал Львов.
Особое внимание эксперт уделил формату «экономики впечатлений», когда туристам предлагаются не только экскурсии и дегустации, но и интерактивные активности: фермерские парки с животными, контактные зоопарки, мастер-классы и образовательные программы. По его словам, такие кластеры создают дополнительный поток туристов и повышают финансовую эффективность агропредприятий.
«Людям интересен новый опыт. На базе уже созданных предприятий можно добавлять аттракции и события, тем самым развивая бизнес и привлекая туристов», — подчеркнул Львов.
«АгроЭкспоКрым 2026» — специализированная отраслевая выставка, объединяющая представителей органов власти, агробизнеса, науки и инфраструктурных компаний для обсуждения ключевых направлений развития АПК республики. В центре повестки — мелиорация, семеноводство и генетика, цифровизация отрасли, агротуризм, логистика и инвестиции в агропромышленную инфраструктуру. Площадка служит пространством для выработки практических решений, заключения соглашений и формирования кооперации между бизнесом и государством.