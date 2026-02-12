Жительнице Иркутской области задолжали по зарплате более 700 тысяч рублей

Прокуратура Шелехова восстановила трудовые права местной жительницы, которой работодатель отказался выплачивать зарплату и не оформил официальное трудоустройство. Благодаря вмешательству надзорного ведомства женщина получила свыше 700 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Проверка показала, что заявительница работала в организации, занимающейся уборкой нежилых помещений, однако работодатель в нарушение закона не заключил с ней трудовой договор. Более того, при увольнении с женщиной так и не произвели окончательный расчет. Образовавшаяся задолженность включала невыплаченную заработную плату и иные положенные суммы.
В защиту прав работницы прокуратура направила в суд иск о признании отношений трудовыми, взыскании задолженности по зарплате, а также компенсации за время вынужденного прогула.
Суд первой инстанции удовлетворил требования частично, отказав во взыскании компенсации за вынужденные прогулы. Прокуратура обжаловала это решение, внеся апелляционное представление. Иркутский областной суд поддержал позицию надзорного ведомства и постановил взыскать с работодателя в пользу женщины всю сумму задолженности в полном объеме — более 700 тысяч рублей.
В настоящее время деньги полностью выплачены заявительнице, ее трудовые права восстановлены.
