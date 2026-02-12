Жительнице Иркутской области задолжали по зарплате более 700 тысяч рублей

Проверка показала, что заявительница работала в организации, занимающейся уборкой нежилых помещений, однако работодатель в нарушение закона не заключил с ней трудовой договор. Более того, при увольнении с женщиной так и не произвели окончательный расчет. Образовавшаяся задолженность включала невыплаченную заработную плату и иные положенные суммы.