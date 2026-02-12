В Пермском крае снова подорожал бензин: средняя цена превысила 65 рублей

ПЕРМЬ, 12 февраля, ФедералПресс. В Прикамье продолжается рост цен на автомобильное топливо. В среднем, по данным Росстата, в первую неделю февраля стоимость бензина за литр выросла на 16 копеек и превысила отметку в 65 рублей. Дизельное топливо прибавило в цене не так сильно.