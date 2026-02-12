В Пермском крае снова подорожал бензин: средняя цена превысила 65 рублей

В первую неделю февраля бензин марки АИ-92 на заправках в Пермском крае подорожал в среднем на 14 копеек: цена на него достигла 61,80 рублей за литр.
Средняя стоимость 95-го бензина увеличилась до 66,97 рублей (рост составил 16 копеек). Еще существеннее подняли ценник на бензины марки АИ-98 и выше: за неделю они подорожали на 30 копеек, достигнув 92,67 рублей за литр.
На дизельное топливо был зафиксирован небольшой рост — всего на три копейки. Средняя цена на него в Прикамье в первую неделю февраля составила 77,48 рублей за литр.
Отметим, что уже традиционно Пермский край является одним из лидеров по дороговизне автомобильного топлива в Приволжском федеральном округе.
Ранее «ФедералПресс» писал, что стоимость хлеба в Пермском крае вызвала подозрения у ФАС. Антимонопольщики проверят, насколько обосновано производители и сбытовые компании подняли цены на важный продукт.